快訊

徐巧芯再爆第七段音檔打臉 郭璽：RUN這家公司還是我「你也沒說謊」

花蓮一待12年走不了！簡守信刀鋒帶情，一雙整形妙手為病患回春

他怨手機螢幕都是「圓角螢幕」狂遮視線？引共鳴激內行人曝原因

國慶連假上萬人登小琉球爆亂象 收觀光保育費卻「卡關」

聯合報／ 記者潘欣中劉星君／屏東即時報導
屏東縣小琉球連假萬人登島再添亂象，知名標花瓶岩旁涼亭遭數頂帳篷霸占。縣府表示，已派員勸離，後續會由鵬管處研議設立告示牌標示禁止隨意占用公有地。 圖／取自小琉球聯盟臉書社團
屏東縣小琉球連假萬人登島再添亂象，知名標花瓶岩旁涼亭遭數頂帳篷霸占。縣府表示，已派員勸離，後續會由鵬管處研議設立告示牌標示禁止隨意占用公有地。 圖／取自小琉球聯盟臉書社團

國慶連假引發出遊潮，屏東小琉球單日1萬2千多人登島，島內百間民宿住房率達9成，人潮湧現再添亂象，小琉球每年百萬人登島，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題，但去年6月拋出的「觀光保育費」盼遏止亂象，卻面臨地方意見不一「卡關」。

學者調查，小琉球自然人文生態景觀區的5處潮間帶，因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退，縣府去年3月公告杉福、漁埕尾和肚仔坪3處，同時段進入由500降至300人後，為強化保育力道，明年將循「霧台模式」在3處潮間帶收取每人60元保育費，遊客和導覽解說員多表支持。

琉球鄉長陳國在說，調查顯示遊客已造成潮間帶海洋資源的傷害，為了環境永續和觀光長遠發展，支持酌收觀光保育費，要專款專用；小琉球自然人文生態發展協會理事長陳文玉說，每年百萬遊客量已超過環境負荷，酌收60元保育費提升保護強度有其必要。

但地方上意見不一，有人認為鵬管處、縣府、鄉公所在各景點各自收費，應整合直接收一次登島費；有人建議先在潮間帶旁蓋好公共廁所、或待潮間帶生態回復良好時再來收費；也有人覺得，收費60元太多，收10至20元即可，有人認為之前鄉公所管理潮間帶時生態比較好，縣府管理後生態資源反而愈來愈差。。

縣府海洋暨漁業事務管理所說，上月在小琉球召開說明會時，與會人士意見不一，地方民代、漁會與導覽解說員對潮間帶收取保育費各有看法，將請中山大學針對導覽解說員做問卷調查，縣府將就各方建議檢討後，持續與地方溝通討論，朝明年4月1日啟動的目標前進。

縣府去年6月開漁業及保育小平台會議，首度拋出收取保育費議題，根據中山大學調查，97%遊客接受，九成的導覽解說員支持。

中山大學教授張水鍇說，優質觀光向來不是廉價的，小琉球自然人文生態景觀區收保育費並結合導覽費，使業者有合理利潤，降低遊客數量，保育費專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等，可創造多贏，遊客和導覽解說員多表支持。

小琉球自然人文生態發展協會理事長陳文玉說，研究數據證實，島上環境生態因遊量過量已受傷，全島登島承載量執行難度高，針對生態敏感地區管控遊客量、酌收保育費有其必要，60元讓環境永續也提升遊憩品質。

小琉球每年上百萬觀光客帶來商機、買氣，伴隨而來的亂象層出不窮，海邊浮潛客像下水餃，為當地生態帶來衝擊 。記者劉學聖／攝影
小琉球每年上百萬觀光客帶來商機、買氣，伴隨而來的亂象層出不窮，海邊浮潛客像下水餃，為當地生態帶來衝擊 。記者劉學聖／攝影
小琉球每年上百萬觀光客帶來商機、買氣，伴隨而來的亂象層出不窮，海邊浮潛客像下水餃，為當地生態帶來衝擊 。記者劉學聖／攝影
小琉球每年上百萬觀光客帶來商機、買氣，伴隨而來的亂象層出不窮，海邊浮潛客像下水餃，為當地生態帶來衝擊 。記者劉學聖／攝影

小琉球 潮間帶 中山大學

延伸閱讀

國慶連假到台南旅遊「忘了車停哪」 警協助15分鐘找到

新店裕隆城加車增班祭抽獎 連假2天接駁破萬人

國慶連假竹縣光觀兩樣情 天氣差新埔沒曬柿餅業績掉3成

台南國慶連假活動多 旅遊人次累計破50萬

相關新聞

國慶連假 駁二市集租金漲…攤商喊難賺錢

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創業者擺攤，早期手作市集日租500元，近年持續漲價，國慶連假「嬉啤派對」日租漲...

國慶連假上萬人登小琉球爆亂象 收觀光保育費卻「卡關」

國慶連假引發出遊潮，屏東小琉球單日1萬2千多人登島，島內百間民宿住房率達9成，人潮湧現再添亂象，小琉球每年百萬人登島，面...

影／高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

「中華民國萬歲！中華民國生日快樂！」高雄市政府今年未辦國慶升旗典禮，眷村改建的「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，...

南十字最亮的星 命名星雲大師

國際佛光會澳洲雪梨協會日前在南十字星座中找到1顆最亮、未命名星星，向國際太空登記處註冊名為「星雲大師」，並獲官方登記認證...

2023烈嶼鄉芋頭季今登場 挖芋體驗、市集樣樣來

2023烈嶼鄉芋頭季今登場，現場不僅有挖芋體驗、親子搓芋圓，還有農夫市集、遊園會等活動。國慶日當天還有摸彩送好禮。烈嶼鄉...

打狗祭最終日 今晚5大舞台27組樂團歌手要嗨爆高雄

TTXC台灣文化科技大會在高雄盛大揭幕，音樂類核心活動2023 Takao Rock打狗祭，今晚邀27組樂團與歌手輪番登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。