國慶連假上萬人登小琉球爆亂象 收觀光保育費卻「卡關」

國慶連假引發出遊潮，屏東小琉球單日1萬2千多人登島，島內百間民宿住房率達9成，人潮湧現再添亂象，小琉球每年百萬人登島，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題，但去年6月拋出的「觀光保育費」盼遏止亂象，卻面臨地方意見不一「卡關」。

學者調查，小琉球自然人文生態景觀區的5處潮間帶，因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退，縣府去年3月公告杉福、漁埕尾和肚仔坪3處，同時段進入由500降至300人後，為強化保育力道，明年將循「霧台模式」在3處潮間帶收取每人60元保育費，遊客和導覽解說員多表支持。

琉球鄉長陳國在說，調查顯示遊客已造成潮間帶海洋資源的傷害，為了環境永續和觀光長遠發展，支持酌收觀光保育費，要專款專用；小琉球自然人文生態發展協會理事長陳文玉說，每年百萬遊客量已超過環境負荷，酌收60元保育費提升保護強度有其必要。

但地方上意見不一，有人認為鵬管處、縣府、鄉公所在各景點各自收費，應整合直接收一次登島費；有人建議先在潮間帶旁蓋好公共廁所、或待潮間帶生態回復良好時再來收費；也有人覺得，收費60元太多，收10至20元即可，有人認為之前鄉公所管理潮間帶時生態比較好，縣府管理後生態資源反而愈來愈差。。

縣府海洋暨漁業事務管理所說，上月在小琉球召開說明會時，與會人士意見不一，地方民代、漁會與導覽解說員對潮間帶收取保育費各有看法，將請中山大學針對導覽解說員做問卷調查，縣府將就各方建議檢討後，持續與地方溝通討論，朝明年4月1日啟動的目標前進。

縣府去年6月開漁業及保育小平台會議，首度拋出收取保育費議題，根據中山大學調查，97%遊客接受，九成的導覽解說員支持。

中山大學教授張水鍇說，優質觀光向來不是廉價的，小琉球自然人文生態景觀區收保育費並結合導覽費，使業者有合理利潤，降低遊客數量，保育費專款用於設施維護、生態調查、復育、管制人員聘用、地方回饋等，可創造多贏，遊客和導覽解說員多表支持。