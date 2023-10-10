南十字最亮的星 命名星雲大師

國際佛光會澳洲雪梨協會日前在南十字星座中找到1顆最亮、未命名星星，向國際太空登記處註冊名為「星雲大師」，並獲官方登記認證，澳洲雪梨協會的代表人胡命安前天將證書敬獻佛光山，期許信眾想念星雲法師，只要仰望星空南十字座，看到這顆星星，如同看見星雲法師在夜空中閃耀。

胡命安一行人前天來佛光山出席「2023國際佛光會世界會員代表大會」，敬獻「星雲大師」星星官方登記證書，並將訊息分享所有信眾，期許大家都能透過仰望星空，緬懷大師。

擔任電腦工程師的胡命安說明，和星雲法師有約30年因緣，多年來追隨教誨、努力奉行，深受法師精神感召，因此希望透過註冊星星「星雲大師」方式，讓信眾知道大師一直都在。

佛光山說明，這顆星位於南十字座（Crux）161434338 範圍內，之前已發現、但未命名，天文驗證位置是赤經12時44分18.12秒，赤緯負56度28分35點68秒，亮度10.1470000，是南十字星座中最閃亮的星，因此雀屏中選。

佛光山紐澳總住持滿可法師表示，星雲法師過去尤其喜歡星空宇宙，澳洲雪梨協會在大師圓寂後，籌畫向國際太空登記處申請「星雲大師」這顆星星，順利取得證書，要瀏覽這顆命名「星雲大師」星星，可下載「Find my star」App，輸入號碼 161434338。