澎湖國際風箏浪板暨風翼公開賽 8國選手競爭激烈

「2023年澎湖國際風箏浪板暨風翼公開賽」賽事結束，台灣奧運選手張浩在奧運風浪板型奪冠；莊九為、侯佳玲在風箏浪板拿下男、女冠軍；風翼水翼板則由香港何允輝、泰國瓦里尼亞稱王封后。

2023年澎湖國際風箏浪板暨風翼公開今天結束賽事，「奧運風浪板」由台灣奧運選手張浩奪冠；「風箏浪板」由來自台南的莊九為與澎湖侯佳玲拿下男女組冠軍；「風翼水翼板」則由香港何允輝與泰國瓦里尼亞（Methaaphithamakool Varinya）稱王封后。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，澎湖國際風箏浪板暨風翼公開賽，包括「奧運風浪板」（僅男子組）、「風箏浪板」和「風翼水翼板」競速3項賽事。原本4至7日在觀音亭海域舉行，受小犬颱風影響延至颱風過後的7至9日展開競技，來自我國及香港、泰國、土耳其、美國、英國、澳洲、日本等8國82名選手同場競技。

包括才剛在本屆亞運女子「風箏浪板」賽奪銀的泰國選手魏瑋恩，亞洲區「風翼水翼板」冠、亞軍何允輝、何智豪、澎湖籍奧運選手張浩、全國運動會金牌選手許智凱等好手都參與競技。眾家好手並盛讚澎湖海域平時有20節以上風力，比香港只有10到20節的風力，更適合風翼水翼板等賽事。