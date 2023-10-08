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屏東鐵道文化祭 開跑
屏東縣府今年首度舉辦「屏東鐵道文化祭」，昨在潮州鐵道園區熱鬧開幕，宣告活動起跑，縣長周春米說，屏東依山傍海，有最美的鐵道風景，首次融合鐵道和藝術體驗，舉辦鐵道文化祭，串聯屏東鐵道沿線鄉鎮市，認識屏東豐富人文地景。
昨園區湧入上萬人潮，專為活動行駛「噹噹一族」彩繪列車，吸引鐵道迷，帶給搭車的大小朋友驚喜。晚間開幕在縣長周春米、交通部長王國材、台鐵局長杜微等多人揭開火車禮物盒，「噹噹一族」氣球緩緩飄上天空中拉開序幕。
周春米說，屏東依山傍海，有最美的鐵道風景，首次融合鐵道和藝術舉辦鐵道文化祭，串聯鐵道沿線屏東市、竹田、潮州、南州、枋寮及枋山6個鄉鎮市，昨起到11月26日，超過60場鐵道文化活動，為鐵道觀光增添風采，邀請大家透過鐵道走讀體驗屏東豐富的人文地景。
昨開幕登場的是經典老歌之夜，屏聯管演奏火車童謠《丟丟銅》，許富凱登台和屏聯管跨界演出，台下的觀眾不論各個世代，都能在其中找到共鳴，一起跟唱！
文化處表示，今有《南方・寂寞鐵道》首度戶外播映，導演蕭菊貞現身分享，邀台灣民謠大師陳明章獻唱鐵道組曲。園區今與閉幕11月25、26日全時段免票入園，另外還有不同主題鐵道文化活動，看見鐵道沿線的多元族群文化，更多活動資訊可上文化處臉書查詢。
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