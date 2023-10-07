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影／雙十連假金門小三通人潮擠爆 民眾清晨4點摸黑補位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門水頭碼頭上午就湧現上千名等候搭船旅客，現場人山人海。記者蔡家蓁／攝影
金門水頭碼頭上午就湧現上千名等候搭船旅客，現場人山人海。記者蔡家蓁／攝影

受到小犬颱風影響，金門小三通停航兩天，今天恢復航班又遇上雙十連假出遊潮，一早水頭碼頭就湧現上千名等候搭船旅客，有民眾清晨4點就摸黑到場候補，由於航班都班班客滿，候補的旅客都買不到票，險些引起暴動，現場旅客抗議怒罵「黑箱作業」，現場氣氛火爆。

「我要候補，什麼！已經排到了1千多號」今天上午水頭碼頭就超熱鬧，滿滿的等候搭船旅客將通關大樓擠得水洩不通，很多人只能坐到大樓外樓梯，民眾看到每班船只零星補上幾個人，都相當焦急，擔憂今天補不上船到廈門。

王姓台商就說，他本來是訂昨天的船班，但因為颱風影響，船班被取消，想訂後面的船班卻都客滿，看到現場人山人海，只希望縣府能趕快協調加班船，讓他們順利返回工作崗位。

李小姐表示，她也是擔心補不上船位，一早7點多就來候補，但已經候補500多號，感覺縣府的動作很慢，應該加快腳步，多開2班船，把人潮都消化掉就好了；陳先生則質疑，今天有加開一艘10點半的加班船，但網路上都沒看到任何資訊，現場喊候補卻僅剩不到一半，懷疑有「黑箱作業」。

由於現場民眾的火氣都很大，包括金門觀光處長李銘培、車船處長吳志偉、港務處長許嘉興都趕到場說明與協調，協助安撫民眾；有人也為工作人員叫屈，今天本來就是連假，航班很久前就被訂滿，搞不懂這些台商在現場吵什麼，如果這事發生在大陸的碼頭，應該就不敢鬧了，這幾天航班都班班客滿，大家都很辛苦，實在沒必要飆罵任何人。

對此，金門縣車船處長吳志偉說明，今天的爆滿人潮，主要是小犬颱風攪局，金廈小三通停航兩天，有上千名旅客受困，加上今天雙十連假首日，人潮湧現，在僧多粥少情況下，才導致旅客無船位可搭，目前已協調將加開4班的加班船，輸運旅客。

金門小三通停航兩天，今天恢復航班又遇上雙十連假出遊潮，一早水頭碼頭就湧現上千名等候搭船旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門小三通停航兩天，今天恢復航班又遇上雙十連假出遊潮，一早水頭碼頭就湧現上千名等候搭船旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門水頭碼頭上午就湧現上千名等候搭船旅客，現場人山人海。記者蔡家蓁／攝影
金門水頭碼頭上午就湧現上千名等候搭船旅客，現場人山人海。記者蔡家蓁／攝影
金門水頭碼頭上午就湧現上千名等候搭船旅客，現場人山人海。記者蔡家蓁／攝影
金門水頭碼頭上午就湧現上千名等候搭船旅客，現場人山人海。記者蔡家蓁／攝影
金門縣車船處長吳志偉說明，目前已協調將加開4班的加班船，輸運旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門縣車船處長吳志偉說明，目前已協調將加開4班的加班船，輸運旅客。記者蔡家蓁／攝影

小犬颱風 航班 金門 小三通 連假

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