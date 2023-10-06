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迎接雙十國慶連假！南橫公路開放管制 山友探索南橫三星

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
因應雙十國慶連假，公路局開放南橫部分管制。圖／本報資料照
因應雙十國慶連假，公路局開放南橫部分管制。圖／本報資料照

為因應112年度雙十節4天連假，為使用路人能規劃更彈性南橫公路旅遊行程，南橫公路梅山口至埡口路段將於10月10日(星期二)取消管制通行，

南橫公路梅山口至埡口路段自從搶通後，一直保持每星期二、星期四不開放的管制作為，其餘開放進入管制路段時間為每日上午7點~下午2點，下午五點前需離開管制路段。但因為雙十國慶連假到來，為使用路人能規劃更彈性南橫公路旅遊行程，公路局決定將南橫公路梅山口至埡口路段10月10日（星期二）取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞。開放時段則仍維持為早上7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

至於南橫公路台20臨105線39K雪峰橋路段因爲路基流失，仍在積極搶修，有機會在10月30日搶通，所以目前埡口平台至向陽路段（37k~44k）依舊禁止一般車輛通行。

原公告管制封閉路段為梅山口至向陽路段（台20臨105線0k～44k)，調整為僅管制封閉埡口至向陽路段(37k~44k)，高雄端用路人可到達台東端埡口平台（37k)，亦可滿足登山愛好者探索南橫三星行程。但因爲39k處仍在搶修，暫無法前往台東方向，所以用路人到埡口平台(37k)之後，只能迴轉返回高雄，保持「西進西出」原則。

公路局強調管制路段及開放時間後續仍可能依現場施工狀況滾動調整，請用路人出發前先查詢確認路況以利旅遊行程的安排。也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播。因為近日颱風過境，公路局建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

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