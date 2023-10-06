雙十連假高雄觀光景點彈性交管 旗鼓渡輪管制燃油機車搭乘

雙十連假即將到來，高雄市各觀光景點將依交通狀況實施彈性交管措施。交通局說，旗鼓渡輪航線管制燃油機車搭乘渡輪，公務用、旗津居民除外；西子灣（哈瑪星）地區全日禁止遊覽車進入，遊覽車須停放在哈瑪星旅運接駁中心，壽山動物園則依停車場滿場狀況，實施興隆路「禁止汽車進入」管制，為了享受更愉快的活動，請多搭乘公共運輸。

交通局表示，今年中秋連假的統計數字顯示，由國道進入高雄的車輛數較端午連假成長了7至8%，顯示市民對於連假出遊的熱情不減。今年雙十連假，高雄市更推出眾多精彩活動，包括「翡翠騎士前進大港」、「2023左營萬年季」、「衛武營五週年慶」，還有流行音樂中心的「TTXC台灣文化科技大會」以及旗山旗糖農創園區的「農創世紀音樂節」等。

交通局說，雙十連假高雄的活動應接不暇，但周邊停車位有限，可多使用通勤月票搭乘公共運輸前往，省錢又便利，避免塞車與停車焦慮。例如欣賞首次海外公演的「翡翠騎士」吹奏表演可由輕軌駁二大義站或捷運鹽埕埔站步行過大港橋即可抵達。

參加今年打造逾5公尺高巨型火獅的「高雄迎火獅左營萬年季」可至捷運左營站/台鐵新左營站步行前往孔廟廣場，或搭205中華幹線、218內惟幹線、217、219、301區等公車至「豐穀宮(進學路口)」站下車。