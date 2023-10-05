影／今夏以來第4次撤離 屏東滿州分水嶺居民怨遷村計畫無進展

屏東滿州鄉分水嶺部落被劃為水土保持紅色警戒區，每遇豪大雨警報就預防性撤離至滿州國中活動中心，未料屋頂凌晨被強風吹破，雨水噴入，鄉公所再將53人移至恆春鎮一家旅館，部分居民不滿環境差，一度拒撤離，抱怨8月以來已第4次撤離，公所提報遷村計畫也無進展；鄉長古榮福再向中央喊話，給居民一個安心的新家，不要等到屋塌了再來遷。

2009年莫拉克風災受創後，住民約百人的分水嶺部落，因地質脆弱，遇大雨易鬆脫滑落，房屋出現裂縫和傾斜，縣府已劃定為特定水土保持區，只能簡易修補；小犬來襲，今夏以來第4次撤離，因在滿州鄉颳起17級超強陣風，滿州國中活動中心安置所屋頂被強風吹掀，雨水從破損窗戶噴入造成積水，災民無法入眠，鄉公所再移至恆春鎮馬爾地夫旅館，費用由公所負擔。

分水嶺潘姓居民抱怨，每次發布颱風及豪大雨警報被列紅色警戒區，就要預防性撤離，居民期盼鄉公所提出的遷村計畫，5年多來一直沒有進展，生活在惶恐中，心情很無奈；小犬颱風今天挾帶狂風暴雨來襲，被安置的有老人、孕婦、幼兒，安置中心卻窗戶破損噴雨、屋頂漏水、棉被都淋溼，大家不敢休息睡覺，怕窗戶玻璃震破噴飛傷人，叫人情何以堪，永久屋進度呢？