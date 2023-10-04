高雄風勢漸大 已預防性撤離134人

颱風小犬進逼，高雄晚間7時許雨勢不大、風勢漸增。高雄市已預防性撤離134人，包括原住民區3區（那瑪夏、桃源及茂林）及六龜、甲仙等潛勢危險地區洗腎病人、孕婦等。

高雄市民政局發布訊息表示，截至6時許已預防性撤離134人，包括桃源區29人、那瑪夏區25人、茂林區23人、六龜區47人及甲仙區4人；桃源區等13區土石流保全戶居民撤離2人，另外有4名洗腎病患家屬。

民政局指出，預計今天入夜後風雨將逐漸增強，籲請市民非必要勿外出；低漥及易淹水地區、地下室及大樓車道入口預先堆置沙包及防水匣門，務必加強各項防颱措施。

高雄市副市長林欽榮下午到北高雄視察梓官嘉展抽水站、永安永達抽水站及阿蓮玉庫抽水站，現場啟動抽水機組均正常運作。林欽榮指示，除依SOP操作，人員應24小時待命操作。

水利局表示，颱風期間水情中心24小時監控抽水站、滯洪池、下水道、河川水位等各項監測設備，隨時掌握各地區雨量並適時發布警訊，民眾如遇緊急狀況或災情可撥打1999，市政府應變中心已一級開設，各單位可立即提供援助。