我家淹水第一排！高雄淹水災民里長連署抗議Y3聯開案

高雄市鳳山區、三民區淹水災民與里長們，今天赴議會遞陳情書，抗議市府擬定「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」會毀小貝湖滯洪公園，淹水噩夢將不斷。市府水利局表示，開發案對下游滯洪功能有幫助，需要時間完整論述，會與地方充分溝通。

「守護滯洪公園、拒當淹水災民、滯洪面積倍增、守護綠地樹木！」民眾高喊口號，高雄市議員劉德林、鍾易仲，三民區本揚里長陳證閎、寶安里長黃柏澤，與鳳山區里長聯誼會會長趙志成、文福里長余世善、興中里長林天財、文德里長謝智華，將1700人連署的陳情書交給市府，希望開發行為不應犧牲小貝湖滯洪公園的面積與滯洪潛力，保住既有公園綠地和樹群。

森林城市協會理事長莊傑任表示，高雄市政府無視鳳山、三民、鳥松一帶的淹水災民之苦，還要把澄清湖出水口的滯洪公園「小貝湖」被變更成捷運黃線Y3聯開用地，未來會成為豪宅，導致滯洪量不足，無法解決中下游的社區嚴重的淹水問題。淹水災民、里長與各界團體組成小貝湖守護聯盟。

小貝湖守護聯盟認為，要預防颱風豪雨導致的水患問題，唯有保留城市足夠的滯洪空間、避免都市過度開發、保留足夠綠地，才是防止水患之本。消滅大面積的小貝湖滯洪公園用地、破壞公園樹林，根本就是防災、防洪的負面教材。

「我們家簡直是淹水第一排！」鳳山區文德里長謝智華表示，澄清湖棒球場、勞工育樂中心，過去是具有滯洪功能的小貝湖，周邊根本不會淹水，但自從棒球場與長庚把小貝湖滯洪區填掉90%之後，導致逢雨必淹。民國107年的823、828水災、108年的719大水，時雨量達到110至126毫米，號稱百年一遇洪水量竟在兩年當中出現3次，造成鳥松、鳳山、三民區嚴重淹水。

謝智華說，今年8月17日，時雨量比107年823大水減半的情況下，鳳山、鳥松、三民依然出現淹水災情，如今政府又要把僅存的小貝湖滯洪公園面積大幅減少，在同樣加裝水閘門的情形下，將導致滯洪容量減少近半，根本擋不住澄清湖暴雨洩洪的大水，無法解決中下游淹水問題。

抗議民眾訴求：一、反對澄清湖棒球場滯洪公園面積縮減，變更聯開建地。二、反對澄清湖勞工公園綠地變更建地。三、盡力避免大樹移植砍除，破壞既有綠地、農田景觀。四、要求澄清湖棒球場、勞工公園滯洪面積倍增。五、要求建地與開發區域應集中在長庚醫院旁停車場區。六、活化利用勞工育樂中心既有旅館、辦公建物。

市議員鍾易仲表示，此次爭議主要是因為澄清湖運動休閒園區的開發、以及捷運Y3設站所產生的用地需求，造成7.88公頃水岸公園和滯洪公園有可能消失。如果這些有蓄水功能的公園真的變成建地，文德里淹水問題就會更嚴重。開發不能夠犧牲老百姓的生命財產、生活品質，要求市府另作保證不淹水的雙贏規畫。

市議員劉德林說，大貝湖、大貝湖滯洪量滿，造成赤山地區淹水噩夢，雖市府近出也進行治水防洪，但淹水情形仍一再出現。居民擔心都市計畫Y3聯開案改變小貝湖自然生態，會讓淹水情形更惡化，市府應多方面尋求方案解決。

水利局總工程司蔡易勳表示，民眾所稱的小貝湖是目前僅剩2.5公頃的漥地，以現況來講滯洪功能大概不到1萬噸，且無相關管控。在此地做聯合開發後，有檢討相關滯洪功能，會新設1.9公頃的滯洪公園，開發完整個公園綠地面積會增加1.9倍，總滯洪量會達到4.5萬噸，符合當時雨水下水道規畫的滯洪量。因為若要取得此用地做4.5萬噸的滯洪量，以目前現地價值，至少要7到10億，藉由這次的聯合開發，可以形成雙贏，市府會加強溝通。