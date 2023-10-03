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高雄美濃客庄師生展創意 打造機器稻草人、客語學習機

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市美濃區吉東國小師生擔心農人農作被麻雀啄食，一起開發「機器稻草人」。圖／吉東國小提供
高雄市美濃區吉東國小師生擔心農人農作被麻雀啄食，一起開發「機器稻草人」。圖／吉東國小提供

高雄市美濃區吉東國小「吉東創意自造聯盟」，發揮「傳客」精神，師生結合在地需求，聯手開發多元創新裝置，幫助家鄉解決問題。為找回客語學習人口，打造「客語學習機」；擔心農作被麻雀啄食，一起開發「機器稻草人」。

高雄市教育局推展創意自造教育，成立FabLab區域聯盟，分別由七所核心學校主辦，發展不同的區域特色，其中以吉東國小為核心的「吉東創意自造聯盟」展現濃厚客家色彩和農村特色。

吉東創意自造聯盟以群落方式聯結成自造基地，建置創客教室、木作教室、陶藝教室、客家飲食基地和創意發想樹屋，不只培養數位輸出製作與科技創新能力，也培養動手實作的客家傳統工藝技能，兼具「傳客」與「創客」精神。

師生從食農教育著手，在學校一起種稻，但每到收成時總是引來麻雀啄食，為了應付麻雀，小朋友學習綁紮稻草人，卻發現麻雀一點都不怕，還變成了麻雀休息區。

於是學生嘗試製作了第二代稻草人，運用風力來讓稻草人旋轉或晃動。不過風力機器稻草人有個缺點，就是沒有風就不會動了，於是學生又結合Micro Bit程式板在稻草人身上加裝超音波感測器，只要感應到有東西靠近程式板就會發光、發聲，並裝上大型驅動馬達和齒輪，讓手上下擺動，使得麻雀不敢靠近，大幅減少農作物遭到麻雀啄食，展現學生動手解決問題的能力。

吉東國小位於高雄市美濃區，舊稱「瀰濃」，區內居民仍多屬客家人，約占93%左右。吉東國小面對客語流失情形，結合科技課程與動手實作，喚起學生對客語學習的興趣，透過程式設計打造客語學習機，讓學生可以隨時學習、複習客語字詞。

高雄市美濃區吉東國小師生為找回客語學習人口，打造「客語學習機」。圖／吉東國小提供
高雄市美濃區吉東國小師生為找回客語學習人口，打造「客語學習機」。圖／吉東國小提供
高雄市美濃區吉東國小師生為找回客語學習人口，打造「客語學習機」。圖／吉東國小提供
高雄市美濃區吉東國小師生為找回客語學習人口，打造「客語學習機」。圖／吉東國小提供
高雄市美濃區吉東國小師生擔心農人農作被麻雀啄食，一起開發「機器稻草人」。圖／吉東國小提供
高雄市美濃區吉東國小師生擔心農人農作被麻雀啄食，一起開發「機器稻草人」。圖／吉東國小提供

麻雀 客語

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