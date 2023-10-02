TTXC作品「未來託運所」 360度環景球幕投影開放體驗

「TTXC台灣文化科技大會」10月7日在高雄展開，首件作品「未來託運所」今天在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁廣場開放體驗。12米大型戶外球幕打造360度環景投影及沉浸式影音空間，以AIS船隻自動識別系統結合3D動畫，呈現高雄港出發至世界各地船舶運行的縮時動態，民眾穿過貨櫃托運通道，彷彿進入宇宙太空。

文化部長史哲表示，高雄在2022年以「台灣燈會在高雄」、「台灣文博會」、「台灣設計展」三大展會，快速累積多場跨領域的資源整合經驗，大膽嘗試傳統節慶創新演繹、數位科技導入藝術展演等手法，創造城市精彩記憶與多項獎項紀錄。「未來託運所」以視覺科技藝術定錨高雄之於世界航運的重要性，特別以此件作品開啟全國最大規模文化科技盛會序幕，自高雄港灣出航，讓大家看見屬於台灣的科技新浪潮。

高雄市長陳其邁表示，AIS船隻自動識別系統是以衛星設備定位追蹤船隻，可掌握國際水域內的船舶位置，避免海上交通發生碰撞事故。高雄港作為台灣最大港口，貿易往來繁忙興盛，更與國際港埠運輸環環相扣。透過「未來託運所」以動畫科技呈現世界航運軌跡前30日的縮時動態，觀眾得以理解航運的緊密複雜如何影響世界經濟，並從中更認識高雄與世界、高雄港與國際航海的緊密連結。

「未來託運所」由高雄在地技術廠商宇建形象有限公司，與擅長跨界創新的當若科技藝術共同策畫執行，改裝40呎船運貨櫃作為托運所入口，模擬託運安檢掃描與海關檢核簽收的過程，在託運單上簽上託運者姓名，沿著燈條指引穿過通道，進入12米大型球幕，球幕內360度環繞投影呈現全球海運動態，海上漁船、拖船、引水船、客輪、貨輪等航行於球幕上，託運者的簽名也將即時出現在航運圖上，更能透過科技與未來感十足的3D動畫，沉浸式體驗國際港都高雄的過去與未來。