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中秋連假結束了 屏警估今下午3點屏鵝公路湧北返車潮
今天是中秋3天連假最後1天，熱門旅遊勝地墾丁與小琉球陸續出現返鄉潮，屏東往返墾丁、台東的重要路段台1、台17線屏鵝公路於今上午8點開始，北返車流增多，警方預計下午3點後出現北返車流高峰，將視南北向狀況，再行決定調撥；另船班業者為因應今返回本島的遊客，加開班次，目前颱風「小犬」路徑仍有不確定性，會再視氣象預報調整。
據警方統計，今上午7點開始北返車潮逐漸增多，上午8點到9點達1151輛次，9點到10點有1327輛次，預計今下午3點出現北返車流高峰，為紓解車潮，警方將視南、北車流情況而定調撥車道。
往返東港、小琉球的客船業者藍白航運表示，這次中秋連假與國慶連假太近，出遊人潮較往年相比少約2成，今天為因應收假，公司準備20多班船班，加開約10幾班，而目前第14號輕度颱風「小犬」與台灣還有一段距離，且路徑仍有不確定性，目前船班仍依既定計畫安排，後續會視中央氣象署的資料，決定是否調整船班。
小琉球許姓民宿業者表示，此次中秋連假遊客沒有脫序行為，島上一切順利，另對「小犬」可能衝擊國慶連假收益部分，他說，「當然會擔心，但做觀光業一定會有潛在風險跟成本，有遇過1個月4、5個颱風，就平常心面對」，中秋連假期間的房價也都維持正常價格，不會因為預期心理，而刻意提高，「絕不會趁機敲竹槓」，目前颱風情況尚不明朗，該提醒時會跟遊客說明，「該退就退，大家都樂於接受。」
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