中秋連假結束了 屏警估今下午3點屏鵝公路湧北返車潮

今天是中秋3天連假最後1天，熱門旅遊勝地墾丁與小琉球陸續出現返鄉潮，屏東往返墾丁、台東的重要路段台1、台17線屏鵝公路於今上午8點開始，北返車流增多，警方預計下午3點後出現北返車流高峰，將視南北向狀況，再行決定調撥；另船班業者為因應今返回本島的遊客，加開班次，目前颱風「小犬」路徑仍有不確定性，會再視氣象預報調整。

據警方統計，今上午7點開始北返車潮逐漸增多，上午8點到9點達1151輛次，9點到10點有1327輛次，預計今下午3點出現北返車流高峰，為紓解車潮，警方將視南、北車流情況而定調撥車道。

往返東港、小琉球的客船業者藍白航運表示，這次中秋連假與國慶連假太近，出遊人潮較往年相比少約2成，今天為因應收假，公司準備20多班船班，加開約10幾班，而目前第14號輕度颱風「小犬」與台灣還有一段距離，且路徑仍有不確定性，目前船班仍依既定計畫安排，後續會視中央氣象署的資料，決定是否調整船班。