香蕉文化節熱鬧開幕 陳其邁否認香蕉滯銷：價格很平穩

高雄市長陳其邁今日下午出席旗山香蕉文化節活動，頂著36度高溫一攤一攤地逛。遇到攤主熱情送上自家農產品請市長品嘗，他也來者不拒。逛到最後，他頻頻摸著肚子表示，自己快吃不下了。對於之前傳出香蕉滯銷傳聞，他予以否認，表示目前知道的是香蕉價格一直很平穩。

2023旗山香蕉文化節活動開幕今日在旗山運動場熱鬧開幕，即便高雄地區中午過後出現36度以上高溫，現場人潮仍不斷，根據現場攤商表示，今天逛一個早上大概就湧入上千遊客來逛活動園遊會，等到傍晚氣溫下降，應該就會有更多人來旗山逛。

高雄市長陳其邁來到活動現場，受邀上台做香蕉冰，因天熱關係市長來不及等司儀指揮他裝飾冰品，拿起冰就作勢要吃下去，引來現場一陣笑聲。

市長陳其邁表示過去台灣的外匯很多都靠旗山的香蕉，對於日前傳出香蕉滯銷傳聞，陳其邁澄清「並沒有滯銷」，並表示產地的價格在上個月一公斤還有20幾塊，今天大概也是20塊左右，價格也非常穩定，但還是希望大家能夠了解蕉農非常辛苦，應該多吃我們自己的香蕉。現場有蕉農就透露因為接連數個颱風影響，今年產量下滑剩一半，但品質依舊。

陳其邁更透露今年市府也首度的把香蕉送給我們日本在熊本跟三重縣的姐妹校，日本的年輕人都非常喜歡，「所以我們在東京的食品展，包括香蕉在內的農產品也熱賣了有3億元之多。」