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屏東鐵道文化祭10月7日登場 超萌「噹噹一族」搶先亮相
屏東縣政府攜手交通部台灣鐵路管理局合作，10月7日至11月26日開辦「2023屏東鐵道文化祭」， 超萌吉祥物「噹噹一族」今天搶先亮相，並推出結合鐵道旅行和地方特色的文創商品、彩繪列車，引領民眾探索包括南迴秘境小站在內的豐富鐵道文化。
縣府文化處說，這次特別設計活動專屬的IP「噹噹一族」，由高人氣的藍皮觀光列車「藍寶」領軍，成員包括代表橙皮工程車的「皮皮」、鐵道號誌燈的「噹噹」、由鐵軌幻化成的「H-man」，還有喬裝成海鷗喜歡旅遊的「好鷗」和台鐵受大小朋友喜愛的鐵路便當「八十塊」。
文化處說，「噹噹一族」吉祥物IP設計以鐵道旅行為核心，以繽紛活力的氛圍回應屏東鐵道文化祭「爭氣時代 × 移動風景」精神，將創意轉化成充滿童趣的經典印花圖騰，推出活動限定的「露營椅野餐墊組」及「印花手拿包」，也跳上屏東鐵道文化祭期間限定的彩繪列車，開幕兩日搭乘潮鐵專列進入潮州鐵道園區，就能獲得限定印花手拿包。
文化處說，鐵道文化祭開幕之前，「噹噹一族」會旅行到屏東南迴線各車站，根據在地特色變身成藝術裝置與遊客相見歡，在枋山車站一邊看海一邊吃芒果的「八十塊」、加祿車站等車的「皮皮和家人」、流浪到東海的「好鷗」、還有竹田車站看書必勝的「H-man」、潮州車站有融入戲曲身段的藍寶和噹噹，全員都會到齊的潮州鐵道園區，歡迎遊客沿著鐵道，搭火車找尋「噹噹一族」的移動風景。
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