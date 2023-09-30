屏東鐵道文化祭10月7日登場 超萌「噹噹一族」搶先亮相

屏東縣政府攜手交通部台灣鐵路管理局合作，10月7日至11月26日開辦「2023屏東鐵道文化祭」， 超萌吉祥物「噹噹一族」今天搶先亮相，並推出結合鐵道旅行和地方特色的文創商品、彩繪列車，引領民眾探索包括南迴秘境小站在內的豐富鐵道文化。

縣府文化處說，這次特別設計活動專屬的IP「噹噹一族」，由高人氣的藍皮觀光列車「藍寶」領軍，成員包括代表橙皮工程車的「皮皮」、鐵道號誌燈的「噹噹」、由鐵軌幻化成的「H-man」，還有喬裝成海鷗喜歡旅遊的「好鷗」和台鐵受大小朋友喜愛的鐵路便當「八十塊」。

文化處說，「噹噹一族」吉祥物IP設計以鐵道旅行為核心，以繽紛活力的氛圍回應屏東鐵道文化祭「爭氣時代 × 移動風景」精神，將創意轉化成充滿童趣的經典印花圖騰，推出活動限定的「露營椅野餐墊組」及「印花手拿包」，也跳上屏東鐵道文化祭期間限定的彩繪列車，開幕兩日搭乘潮鐵專列進入潮州鐵道園區，就能獲得限定印花手拿包。