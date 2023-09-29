看好兩岸市場「金鼎牙醫診所」插旗金門 引進百萬口腔掃描系統

看好大陸市場，台灣優勢醫材公司與新思維牙醫體系攜手合作，日前在金門開設「金鼎牙醫診所」，搶先插旗，金鼎牙醫診所院長劉倩蕾表示，此次特別引進金門首見的全口腔3D電腦斷層掃瞄診斷系統，造價約200多萬，希望將最新的牙科治療技術引進金門，造福當地鄉親，未來開放陸客來金門後，也希望能在廈門一帶開設診所，服務更多民眾。

「金鼎牙醫診所」前天在金門盛大開幕，包括金門縣副議長歐陽儀雄、金門縣警察局長盧廷彰與金寧鄉代表會主席黃文欣等人都到場參與，現場人氣十足。

「金鼎牙醫診所」此次引進最先進的牙醫設備，如全口腔3D電腦斷層掃瞄診斷系統，以提升金門鄉親的醫療服務品質。此外，它還將使用3shape口內數位掃描機，採用「數位印模法」，取代傳統印模，使假牙的設計和製作達到數位化水平，這不僅提高了效率，還減少了傳統印模法可能引起的變形和誤差，未來，該診所還計劃向金門地區派遣專業的矯正和植牙團隊，以滿足當地民眾的需求，無需再前往台灣，實現植牙醫療的在地化。

劉倩蕾表示，這款口腔掃描系統，大概市價就要200至300萬，採3D掃描方式，相當先進；此外診所的科別也很多元，包括假牙、矯正、口腔外科、兒童牙科、牙周病科等都有。

據了解，台灣優勢醫材公司一直致力於推動牙科產業的發展，透過與數位科技的結合，目前在台中和竹苗地區等地經營多家牙醫診所，還與數十家牙醫院所建立了緊密的合作關係。此外，該公司還擁有多項牙科專利商品，包括美白貼片、隱形矯正牙套、以及一日有牙方案的假牙製作技術等。