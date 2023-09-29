聯手丹麥NKT集團 高雄海底電纜工程動土

高雄海底電纜新建工程昨動土，由國內電線電纜領導品牌華新麗華與世界三大電纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合作，打造全台首家海底電纜廠，預計投資超過新台幣100億，2027年正式投產，提供超過250名以上的工作機會。

華新麗華高雄海底電纜廠設在高雄港務洲際貨櫃中心第一期計畫土地上，占地7萬多坪，主廠房約1.8萬坪，將建地上1層挑高11至17公尺鋼構建築及一座地上6層總高度50公尺的塔樓。

生產離岸風電市場所需的高壓輸出電纜與中壓陣列海纜，供應離岸風電海纜需求，落實海底電纜國產化目標。

華新麗華董事長焦佑倫說，華新麗華從事電纜事業逾50年，高壓海底電纜布建是全新的挑戰，但公司在人才培育已做足準備。丹麥NKT集團擁有全世界最高的企業ESG標準，華新麗華很高興能與NKT集團共同打造全台首座的海底電纜廠，為台灣提供一流品質與合理價格的產品。

NKT營運長Will Hendrikx說，與華新麗華合作，讓NKT能在世界綠色能源轉型中繼續扮演重要角色。

高市副市長羅達生說，華新麗華在高雄市投資百億，更獨家引進NKT風場海纜技術能力，從陸上電纜突破到海底電纜，為台灣離岸風電國產化樹立重要里程碑，不僅加速提升海底電纜的建設能力，也開啟未來在國際市場的合作基礎。