馬公第一漁港專用區BOT案今簽約 亞果集團將營運50年

「馬公第一漁港休閒專用區BOT案」今天簽約，澎湖縣政府將與全台遊艇界龍亞果集團合作，至少投資3億元，晉用一半的澎湖籍員工，縣長陳光復指這個專用區將串遊艇碼頭、昇恆昌、雅霖飯店、福朋喜來登、國際廣場到百世多麗，進化為「澎湖港灣2.0」版。

BOT案合約由澎湖縣長陳光復與亞澎海洋開發公司董事長黃裕庭共同簽訂，議長陳毓仁、亞果集團董事長侯佑霖出席見證。陳光復指亞果集團是全台遊艇界龍頭，1年前攜手澎縣府在馬公第一漁港興建遊艇碼頭，如今再合作辦理第一漁港休閒專用區，期許經由民間參與，帶動馬公第一漁港港區繁榮發展。

澎縣旅遊處表示，馬公第一漁港休閒專區招商範圍，包括占地3433平方公尺的舊製冰廠，使用分區為港埠用地，建蔽率及容積率分別為70%、200%，特許期限達50年，亞果集團須投資至少3億，並任用50%設籍澎湖的員工。

未來整個休閒專區發展成為海洋教育及遊艇休憩中心，提供生鮮賣場、餐廳、遊艇會所、海洋休閒教育中心、遊艇展售中心、小型餐酒館及旅宿等設施，並規劃多元遊艇推廣活動，提供澎湖縣航海及觀光休閒相關學校建教合作及實習機會。陳光復期許藉由公私協力模式，挹注民間資金及經營活力，活化公有資產，更進一步活絡地方產業發展。

澎縣議長陳毓仁指澎湖的觀光需往海上發展，不管是海上遊憩活動還是海下的資源保育，都希望亞果集團在澎湖成為領頭羊。