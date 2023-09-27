台電投入30億元 打造高雄地區配電系統升級計畫

台電高雄、鳳山2區處持續升級配電系統，在鳥獸繁殖期間加強巡檢，經統計今年1到8月停電數645件比去同期減少約25%，台電指出，今年起至2027年再砸30億元升級配電系統，穩定供電。

台電表示，1至8月停電原因包括設備老舊、雷擊及樹木、鳥獸碰觸等外力影響，台電為此積極改善，高雄區處即對漢神巨蛋、三多等商圈及瑞豐夜市、駁二等熱區進行近60具變壓器負載量測，避免用電超載，同時換裝自動化線路開關、改善配電環路。

其中巨蛋周邊6案外線工程的配電線路都由放射型改為環路型，預計年底完工。區內18條饋線有17條完成預知劣化檢測，也在配電線路加裝故障指示器，縮短故障查修時間，至今年8月已加裝逾1.8萬個。

台電鳳山區處則趕在颱風季前，盤點長達41公里的供電線路，啟動預防性進駐機制，避免桃源等偏鄉地區在強風豪雨中會因樹木倒塌及雷擊等因素造成停電。

例如荖濃溪水位達警示位置或橋梁受損前，就會安排搶修人員先行進駐芙蘭里，更出動自營工作班及承攬商針對470桿處設備弱點進行改善，降低颱風的影響。