快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

南部9監所中秋送暖 盼提高戒毒癮者求助意願

聯合報／ 記者卜敏正林保光／即時報導
國立中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天舉辦「秋暖桑梓─並監同行」活動。圖／高雄市毒防局提供
國立中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天舉辦「秋暖桑梓─並監同行」活動。圖／高雄市毒防局提供

國立中正大學犯罪研究中心與高雄市政府毒品防制局合作，趁中秋節前夕，舉辦「秋暖桑梓─並『監』同行」活動，將各地監所工廠製作的各式各樣伴手禮等技訓成品，捐給家扶中心、偏鄉學校及民間戒毒團體，盼降低「汙名效應」，強化戒癮者及親友的求助意願。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆表示，毒品犯罪及成癮問題，一直是各國治安及公共衛生重要的議題，行政院於新世代反毒策略行動綱領第二期，與高雄市毒防局提出「施用毒品者再犯防止推進計畫」，獲法務部矯正署長周輝煌支持，藉由監所技訓成品捐贈物資回饋社會，建立友善、接納毒品戒癮者及家屬的社會氛圍，希望降低外界對監所產生的「汙名效應」、強化戒癮者及親友的求助意願。

中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天在高雄市漢來大飯店，舉辦「秋暖桑梓─並監同行」捐助活動，商請法務部矯正署所屬的南部監所機關，募集月餅、醬油等物資，在中秋節前夕舉行捐贈活動。

這次捐助活動由台南監獄、台南第二監獄、台南看守所、明德外役監、高雄監獄、高雄第二監獄、高雄女子監獄、屏東監獄、屏東看守所等南部監所機關參與，由各監所提供各式各樣技訓實習成品，包括蛋捲、烘焙麵包、鳳梨酥、餅乾、乾拌麵、濾掛式咖啡、手工皂以及手工包，贈給高雄慈德育幼院，台南、高雄、屏東等地家扶中心，與高雄市寶來國中、那瑪夏國中、桃源國中、茂林國中等偏鄉學校，以及財團法人基督教晨曦會和屏東縣私立基督教沐恩之家等戒毒團體，讓偏鄉學校、弱勢團體也能感受中秋溫馨。

國立中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天舉辦「秋暖桑梓─並監同行」活動。圖／楊士隆提供
國立中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天舉辦「秋暖桑梓─並監同行」活動。圖／楊士隆提供
國立中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天舉辦「秋暖桑梓─並監同行」活動。圖／楊士隆提供
國立中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天舉辦「秋暖桑梓─並監同行」活動。圖／楊士隆提供

監獄 高雄市 中秋節 中正大學 家扶中心 戒毒 法務部

延伸閱讀

中秋節一定要烤肉？阿嬤回憶兒時中秋不是烤肉節，但會跟家人一起做4件事

中秋必學！衣服沾滿烤肉味「除異味5妙招」　家事達人曝「這樣做」最NG

叫「月娥」、扮嫦娥免費入園！中秋全台樂園優惠一次看

黃偉哲關懷街友不忘登革熱防治 送禮助街友暖心過中秋

相關新聞

這是啥？他喊「地上撿到3顆小紅豆」狂吸上千人熱議 網傻眼揭真相

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出一張照，加註「在地上撿到3顆小紅豆」，短短5小時竟引發逾千名網友討論，有網友解答是...

一起幫想想！迎輕軌路網成圓 高捷、輕軌這6站研議改名

高雄輕軌預估今年底前新增7站後，路網成圓，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處的更名委員會，針對高捷與輕...

迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

為改善楠梓產業園區聯外交通及串聯南台灣半導體材料S廊帶，高雄市府推動翠華路拓寬工程計畫，針對瓶頸路段─明潭路-世運大道段...

TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出...

消防危險職務加給調升 高雄動支市府經費率先補發

行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納...

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦