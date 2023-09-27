南部9監所中秋送暖 盼提高戒毒癮者求助意願
國立中正大學犯罪研究中心與高雄市政府毒品防制局合作，趁中秋節前夕，舉辦「秋暖桑梓─並『監』同行」活動，將各地監所工廠製作的各式各樣伴手禮等技訓成品，捐給家扶中心、偏鄉學校及民間戒毒團體，盼降低「汙名效應」，強化戒癮者及親友的求助意願。
中正大學犯罪研究中心主任楊士隆表示，毒品犯罪及成癮問題，一直是各國治安及公共衛生重要的議題，行政院於新世代反毒策略行動綱領第二期，與高雄市毒防局提出「施用毒品者再犯防止推進計畫」，獲法務部矯正署長周輝煌支持，藉由監所技訓成品捐贈物資回饋社會，建立友善、接納毒品戒癮者及家屬的社會氛圍，希望降低外界對監所產生的「汙名效應」、強化戒癮者及親友的求助意願。
中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天在高雄市漢來大飯店，舉辦「秋暖桑梓─並監同行」捐助活動，商請法務部矯正署所屬的南部監所機關，募集月餅、醬油等物資，在中秋節前夕舉行捐贈活動。
這次捐助活動由台南監獄、台南第二監獄、台南看守所、明德外役監、高雄監獄、高雄第二監獄、高雄女子監獄、屏東監獄、屏東看守所等南部監所機關參與，由各監所提供各式各樣技訓實習成品，包括蛋捲、烘焙麵包、鳳梨酥、餅乾、乾拌麵、濾掛式咖啡、手工皂以及手工包，贈給高雄慈德育幼院，台南、高雄、屏東等地家扶中心，與高雄市寶來國中、那瑪夏國中、桃源國中、茂林國中等偏鄉學校，以及財團法人基督教晨曦會和屏東縣私立基督教沐恩之家等戒毒團體，讓偏鄉學校、弱勢團體也能感受中秋溫馨。
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