南部9監所中秋送暖 盼提高戒毒癮者求助意願

國立中正大學犯罪研究中心與高雄市政府毒品防制局合作，趁中秋節前夕，舉辦「秋暖桑梓─並『監』同行」活動，將各地監所工廠製作的各式各樣伴手禮等技訓成品，捐給家扶中心、偏鄉學校及民間戒毒團體，盼降低「汙名效應」，強化戒癮者及親友的求助意願。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆表示，毒品犯罪及成癮問題，一直是各國治安及公共衛生重要的議題，行政院於新世代反毒策略行動綱領第二期，與高雄市毒防局提出「施用毒品者再犯防止推進計畫」，獲法務部矯正署長周輝煌支持，藉由監所技訓成品捐贈物資回饋社會，建立友善、接納毒品戒癮者及家屬的社會氛圍，希望降低外界對監所產生的「汙名效應」、強化戒癮者及親友的求助意願。

中正大學犯罪研究中心與高雄市毒防局，今天在高雄市漢來大飯店，舉辦「秋暖桑梓─並監同行」捐助活動，商請法務部矯正署所屬的南部監所機關，募集月餅、醬油等物資，在中秋節前夕舉行捐贈活動。