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高雄200台無人機表演 迎歌詩達莎倫娜號郵輪首航

中央社／ 高雄27日電
義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪。 報系資料照／記者許正宏攝影
義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪。 報系資料照／記者許正宏攝影

高雄港旅運中心昨晚迎來總載客量3780人的義大利籍歌詩達莎倫娜號郵輪停靠，高雄市觀光局推出200台無人機表演迎賓。「高雄—日本沖繩（那霸、宮古島）」首航吸引近3000人搭乘。

高市觀光局透過新聞稿表示，今年4到9月滿載熱銷、甫剛結束「高雄—香港雙母港」定期航班的名勝世界壹號郵輪，總計靠泊高雄港51航次，帶來約26萬人次旅客，觀光產值近新台幣8億元。

觀光局長高閔琳預告，今年底還將迎來日本丸號載客停泊高雄跨年，明年除名勝世界壹號郵輪將重返高雄，全球第3大、亞洲最大最新的知名豪華郵輪品牌「NCL 挪威郵輪」（Norweigian Cruise Line）也選擇高雄作為母港，將往返日本沖繩那霸、石垣島。

高閔琳表示，不同航商、多艘大型國際郵輪選擇高雄作為母港，為高雄帶入大量國際觀光客和眾多旅遊愛好者，更顯示全球旅遊業界看好高雄旅遊市場，高雄遊輪觀光可望蓬勃發展。

名勝世界壹號郵輪總裁吳明發說，感謝高市府及港務公司等單位協助，讓名勝世界壹號圓滿完成今年任務；郵輪除載送旅客到高雄觀光旅遊外，也在高雄進行物流補給，其中高品質食材、蔬果、海鮮及飯店日用供給品等都深獲遊客肯定與歡迎。

根據海洋局統計，今年郵輪到訪高雄的航次已達66次，創下歷史最高紀錄，預計到港超過30萬人次，明年預測數據可望持續攀升，讓郵輪業者對高雄市場充滿信心。

觀光局指出，配合國際郵輪靠港、盼能讓國際旅客感受到高雄的熱情與城市魅力，觀光局推出宋江陣、原民舞蹈、無人機等多元迎賓活動，也為自由行遊客設計5條3至6小時岸上觀光行程；不僅提供便利且優惠的消費體驗，更推出優惠手冊和高雄好玩卡套票。

觀光局表示，高雄港旅運中心已完成優化工程，成為新的國際級打卡地標，每日限定時段，開放高雄港旅運中心1樓戶外空間及3樓海韻藝術廣場等部分戶外空間，除成為郵輪靠港新據點，也是民眾前去散心觀景、一睹高雄港白天與夜晚的不同風貌。

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