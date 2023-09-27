影／不只綠豆椪！中鋼還有隱藏美食 「三寶」有錢也難買

每年中秋前夕，中鋼特製綠豆椪、蛋黃酥月餅都熱賣，但不少在地人都知道，中鋼還有隱藏版美食「中鋼三寶」水餃、蔥油餅、XO醬，水餃肉餡滑嫩、蔥油餅香酥脆，XO醬每口都能吃到鮮美干貝絲，「用料實在又好吃」；不過三寶僅對員工銷售，「想吃，要拜託認識的中鋼員工代買！」

高雄市小港區中鋼公司內員工餐廳「明邦廳」1978年2月營業，除員工尾牙辦桌，平常午餐及晚餐兩時段供餐，周二、三、五供簡餐，周一、四中午是「水餃日」，每次都吸引近百員工來吃水餃；蔥油餅點餐就可吃到，加上「明邦廳」廚師民國90年代研發XO醬，資深員工稱「逢三成寶」，口耳相傳被稱為「中鋼三寶」。

●水餃皮薄餡飽滿 好吃無負擔

中鋼公司明邦廳主廚蔡曜同說，明邦廳水餃是豬肉餡搭配高麗菜的豬肉水餃，也有蝦仁水餃；內餡的豬肉是使用當天的溫體豬肉，蝦仁則是從新鮮海蝦剝殼取得，沒有發泡過，每顆蝦仁水餃都吃得到一整尾蝦肉，水餃都是餐廳阿姨當天現包，「不是中鋼員工，想買也買不到！」

記者9月下旬進入中鋼明邦廳，直擊水餃製作過程。只見包餃子女員工坐工作檯前，熟練地把水餃皮攤開放在手掌上，再用勺子舀肉餡放水餃皮上，雙手合掌一捏，就出現一顆圓圓胖胖飽滿水餃。

洪姓員工說，明邦廳水餃皮薄餡飽滿，內餡的豬肉剁得比市面水餃細，入口好咀嚼，牙口不好的長輩吃起來也不會有負擔，肉餡調味也恰到好處，沾點醋、辣椒，搭配蒜頭就很好吃，他每周至少要來吃一次。

●蔥油餅薄得美味 熱吃香酥脆放涼Q彈

蔡曜同表示，明邦廳蔥油餅採用精選上等青蔥，洗淨切成蔥花後包進麵團，當天現桿現做，而且會特別桿得薄一些，因為這樣「熱熱吃的時候酥脆，放涼了呈現Q彈，也不會變硬！」

蔡耀同說，蔥油餅要煎到外皮金黃酥脆，蔥花散發出濃郁香氣，吃起來才會一口接一口；他示範煎蔥油餅，開火把煎台鐵板燒熱，放油後再放蔥油餅，過程中重覆翻面、澆上熱油，還要控火侯、調整火力，直到兩面餅皮成金黃色才大功告成。

蔡耀同把煎好的蔥油餅分切成12等分，記者趁熱夾起蔥油餅品嘗，一口咬下果然傳來「喀滋」酥脆聲響，內層卻十分柔軟，咀嚼過程中青蔥與麵粉香氣撲鼻而來，真的香酥好吃。

●XO醬每口都吃到干貝絲 拌麵超棒

「XO醬就是干貝醬！」蔡曜同說，明邦廳的XO醬，當年是同仁自行研發，採優質干貝曬成的貝柱，選用整粒貝柱，搭配金華火腿提鮮，再與辣椒及獨家秘方辛香料炒製而成。最初只有辣味，後來製作不辣口味。

蔡耀同表示，XO醬是員工們「自己要吃」，製作過程中下足本錢，只求料好味美，成品講究「每口都吃得到干貝絲」，且不含防腐劑，僅能在冷藏下保存45天。

郭姓員工說，明邦廳XO醬拌麵好吃，炒高麗菜時加些，整盤菜味立刻提升，自己吃還是餽贈親友都體面。