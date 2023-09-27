牙醫駐診 望安居民免搭船求醫

俗語說「牙痛不是病，痛了要人命」，澎湖縣離島望安鄉原本沒有牙醫診所，鄉民診療極為不便，透過高雄市、澎湖縣2縣市牙醫師公會合作，每周至少3天有牙醫師駐診，鄉民牙痛終於可以不必搭船求醫了。

「澎湖縣望安鄉牙科醫療站」昨天上午成立，健保署長石崇良、澎湖縣長陳光復共同為牙科醫療站開幕揭牌，並感謝高雄市和澎湖縣牙醫師公會，促成牙醫師至望安提供牙科醫療服務，也期盼離島醫療量持續提升，保障居民就醫權。

陳光復表示，兩醫師公會12年前藉由「牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」，將牙醫醫療資源送進澎湖七美鄉，讓離島鄉親免受舟車勞頓所苦。陳光復說，過去望安牙科駐診是不定期的，鄉親若臨時牙痛，除了忍耐，只能搭船到澎湖治療，透過高市、澎縣牙醫師公會再次合作，以每周至少3天有牙醫師駐診方式營運。縣府在預算上也全力支持，挹注資源齊全醫療站設備，讓鄉親免再受牙痛之苦。

石崇良表示，除了每周3天牙醫師駐診，透過遠距醫療專業設備，使用高解析鏡頭以及網路連線，讓專科醫師順利看見求醫者的問題，可有效彌補偏鄉離島專科醫師不足問題。