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中油漏油案拖多年 補償金重發

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

中油苓雅寮儲運所場址柴油輸送管線37年前破裂洩漏，導致新光社區等區域遭汙染，中油後與苓雅寮漏油災戶自救會達成協議，每年撥補599.5萬元賠償金，但1996年起，中油遭審計部糾正會計科目不宜以「睦鄰經費」項目支出，不再編預算支付。中油日前編補償金專款1.4億元，預定中秋節前發放第1期補償金，自救會直言「遲來的正義，再次見到光明」。

立委趙天麟、高雄市議員黃文益、新光社區發展協會及苓雅寮漏油區受災戶自救會代表等，昨共同向地方居民宣布「中油補償金1億4千萬元，中秋節前發放」好消息。

趙天麟直言，這筆補償金代表漏油案轉型正義的里程碑，也見證高雄重工業城市的轉型。

「真的等太久了！」苓雅區新光社區發展協會理事長張康夫表示，自中油停止撥款以來，自救會就持續向各界陳情，參與國營會的協調會，等了幾十年，終於迎來好結果。

苓雅寮漏油區受災戶自救會長蔡麗卿說，成功爭取補償金發放後，中油可進場整治，期許新光社區再次繁榮。

受災戶林再福說，同意中油入場土壤整治後約可領到13萬餘元，真心希望整治後能有更好發展。

「這是個超級任務！」黃文益指出，中油當年汙染造成周遭環境、房價、居住品質受很大負面影響，問題解決後，居民將能邁向嶄新生活。

中油表示，新光社區土地汙染整治作業，行政院以專案方式編列土地使用費1億4388萬元，並取得居民同意中油進場整治，這筆錢將分3期支付。

取得住戶同意書進場整治時支付3分之2、9592萬元；第2期於整治第4年撥付6分之1、2398萬元；第3期於新光社區控制場址解除列管後撥付。

中油苓雅寮儲運所場址營運多年，1987年因儲油槽及油管等設備老舊、年久失修，12吋高級柴油輸送管線破裂，洩漏大量油汙，新光社區等區域遭受嚴重汙染，居民生活品質大受影響，經協調與環保署裁定，中油與受災自救會達成協議，每年撥補599.5萬元賠償金給400餘受災戶。

中油 自救會 補償金

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