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高雄市敬師禮券600元 擴大發放至市私國立學校教職員工

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布，擴大敬師禮券的發放對象，為市立、私立、國立高中職以下學校及幼兒園，編制內的教職員工、專任運動教練、長期代理教師、約聘僱人員、教保人員等。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣布，擴大敬師禮券的發放對象，為市立、私立、國立高中職以下學校及幼兒園，編制內的教職員工、專任運動教練、長期代理教師、約聘僱人員、教保人員等。記者徐如宜／攝影

高雄市陳其邁24日宣布今年教師節將致贈「敬師禮券」600元，兩大教團教師職業工會與教育產業工會都強烈要求廣大範圍。陳從善如流，今天宣布擴大為高雄轄內市立、私立、國立高中職以下學校及幼兒園，編制內的教職員工、專任運動教練、長期代理教師、約聘僱人員、教保人員等，約3萬2900名教職員工受惠。

陳其邁24日在高雄市教師職業工會「模範教師頒獎典禮」上宣布，致贈全市教師「敬師禮券」600元後，工會就接到許多會員詢問。教師職業工會於是向市府建議，致贈對象應擴大為所有教職員工，希望市長從善如流。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，市長陳其邁宣布今年教師節開始，市府將致贈全市教師每人600元敬師禮券，全市有超過2萬名教師受惠。但美中不足的是致贈對象只有教師，而沒有包括校園中的職員工，應該雨露均沾，不應有差別待遇。

李賢能說，台北市敬師禮券致贈對象是：所屬各級學校、市立幼兒園編制員額內的教職員工，包括校長、教師兼行政職、教師兼導師、專任教師、長期代理教師及專任職員。宜蘭縣敬師禮券致贈對象也是全縣各公私立高中職、國中小教職員工。

陳其邁表示，教師節祝福所有教師，同時感謝參與相關教育工作的夥伴們，將致贈高雄市轄內市立、私立、國立高中職以下學校及幼兒園編制內的教職員工、專任運動教練、長期代理教師、約聘僱人員、教保人員等敬師禮券，全市約3萬2900位學校教職員工受惠。

陳其邁說，教育局以「國際、跨域、共榮、永續」四項政策主軸擘畫教育藍圖，推動各項政策，像是加碼補助班班有冷氣電費、全面改善校園通學道等，都有賴每一位實際參與推動、無私奉獻的教育夥伴。

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