高雄苓雅寮漏油案延宕多年 中油撥付1億4千萬賠償金

1987年中油苓雅寮儲運所場址柴油輸送管線破裂洩漏，導致新光社區等附近區域遭受大片汙染，中油同意每年撥補599.5萬元賠償金給400多名受災戶，但1996年起中油以遭審計部糾正會計科目而停止撥付。立委趙天麟今天表示，經過爭取，中油積欠新光社區居民的補償金1億4388萬元，終於在中秋節前夕分期發放。

中油苓雅寮儲運所場址營運多年，1987年因儲油槽及油管等設備老舊，年久失修，12吋高級柴油輸送管線破裂洩漏，導致新光社區等附近區域遭受大片汙染。經協調與環保署裁定，中油與苓雅寮漏油災戶自救會達成協議，每年撥補599.5萬元賠償金給400多名受災戶。

但從1996年起，中油以遭審計部糾正會計科目，不以「睦鄰經費」項目支出為由，不再編預算支付這筆賠償金，超過24年未依約履行賠償義務，積欠補償金1億4388萬元。

趙天麟今與高雄市議員黃文益、新光社區發展協會及苓雅寮漏油區受災戶自救會代表等，向當地居民宣布這項好消息。趙天麟表示，經過多年持續不斷的爭取，終於經由行政院通過，中油近日公告重新發放這筆賠償金。這筆補償金代表漏油案轉型正義的里程碑，也見證高雄重工業城市的轉型，希望中油未來受汙土地整治完成後，讓新光社區成為亞洲新灣區的一顆新星。

苓雅區新光社區發展協會理事長張康夫表示，自中油停止撥款以來，自救會就持續向立委陳情，參與國營會的協調會，終於迎來好結果。苓雅寮漏油區受災戶自救委員會會長蔡麗卿強調，因中油的支出錯誤，導致無法撥補，並不是受災戶的問題，透過這次成功爭取補償金的發放，以及中油進場整治，期許新光社區再次繁榮起來。

市議員黃文益指出，這是個不簡單的任務，中油當年的汙染，導致周遭環境、房價及居住品質都遭受到很大的負面影響，問題解決後，居民也能邁向嶄新的生活。

「30年來看到當年自救會成員，從少女變成阿嬤，就知道這條路真的不容易！」趙天麟說，過去自救會成員多次爭取、陳情，但中央部會以防弊的大帽子來迴避，他12年前擔任立委以來，就不斷開始溝通，為了亞洲新灣區最後一塊拼圖，他不能放棄。現在高雄煉油廠轉型成台積電2奈米最先進製程的進駐區，新光社區終於迎來一片曙光。

中油表示，有關新光社區土地汙染整治作業，行政院以專案方式編列土地使用費1億4388萬元，並取得居民同意中油進場整治。這筆錢分三期支付，取得住戶同意書進場整治時支付三分之二、也就是9592萬元；第二期於整治第四年撥付六分之一、也就是2398萬元；第三期於新光社區控制場址解除列管後，撥付最後六分之一。