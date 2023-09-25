快訊

數位原生世代揭密／斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

被高市府「連開6罰單」總金額破千萬！涂萬財神隱關機 員工低調都答這句

企業家捐贈澎湖縣8所國中AED設備 陳光復感謝善行

中央社／ 澎湖縣25日電

澎湖各級學校除了班班有冷氣外，國中以上校園內也要配置自動體外心臟電擊去顫器（AED）等急救等設備，縣內8所國中今天獲捐贈，縣長陳光復感謝企業家捐贈，讓學生多一份生命安全保障。

國內凱勒斯股份有限公司媒合企業家黃柏昌，今天在澎湖捐贈8台AED，由陳光復代表受贈後，轉贈給澎南國中等8校，同時致贈感謝狀給黃柏昌，感謝其善心。

陳光復表示，澎湖地處偏遠，一旦發生突發性心臟停止，搶救時間相對來得更加緊急。AED由於操作簡單，設備本身又具備自動語音指示的功能，一般人可以很快速簡便地執行操作，大大縮減等待醫護人員到達的時間差，提升病人搶救成功的機率。他非常感謝黃柏昌慷慨捐贈AED，提高學校的急救效能。

教育處指出，衛福部今年5月公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與 「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，規定國民中學以上之學校應設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）。澎湖縣內大學及高中職，均已依法設置AED，這次獲贈的8台AED，將配置於中正、澎南、志清、望安、吉貝、鎮海、白沙、鳥嶼國中，全澎縣內國高中校園已全數裝設AED設備。

陳光復強調，目前澎湖縣機場、港務大樓、澎湖科技大學及高中職等許多人群聚集的地方都已設有體外電擊器，盼黃柏昌善舉能夠拋磚引玉，讓更多企業一同響應厚生基金會勸募活動，一起為社會盡一份心力。

澎湖縣 AED 陳光復

延伸閱讀

中醫大服務隊7年來定期澎湖義診 陳光復贈感謝狀

這縣市發放重陽敬老禮金 滿百歲者可領1.5萬元

法國參議院外交國防副主席訪澎湖 縣長陳光復感謝挺台

澎湖施政與城市競爭力排名躍進 陳光復感謝給予肯定

相關新聞

1357億元建國7 高雄將增新高速公路於2030年通車

造價1357.9億元的國道7號中央已核定與建，未來高雄市區東側將新增1條南北向高速公路，提供高雄港洲際貨櫃中心聯外道路，...

陳其邁報告113年預算 指歲入歲出舉借額創歷年新低

高雄市長陳其邁今午率市政團隊議會說明113年度預算編列情形，他表示，今年今年歲出約1696億，歲入1639億，短差56....

高雄六龜蔬果集散場爆偷工減料 工地主任喊冤：這叫植筋

高雄六龜農會最近正在興建大型蔬果集散場，工程如火如荼進行中，近日卻有網友爆料該工程有偷工減料的情形。本報直擊工地現場，現...

S廊帶高科技產業培訓據點揭牌 為南部人才添柴火

因應S科技廊帶人才需求，勞動部高屏澎東分署與國立高雄大學合作設立的人才培訓據點今天揭牌。高雄大學校長陳月端指此專案獲21...

興達電廠1、2燃煤機組 下月起停用

高雄興達電廠共4座燃煤機組，市府要求秋冬季節停2降2，降載幅度擴大至50%，並延長減煤期達30日，加大減煤力度。環保局昨...

高雄人行道凹凸不平 挨批行人殺手

高雄市人行道不平常被詬病，讀者投訴日前帶友人到大成街吃牛肉麵，差點被凹凸不平的人行道絆倒，直言「高雄觀光美食頂級、人行道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦