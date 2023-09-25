企業家捐贈澎湖縣8所國中AED設備 陳光復感謝善行

澎湖各級學校除了班班有冷氣外，國中以上校園內也要配置自動體外心臟電擊去顫器（AED）等急救等設備，縣內8所國中今天獲捐贈，縣長陳光復感謝企業家捐贈，讓學生多一份生命安全保障。

國內凱勒斯股份有限公司媒合企業家黃柏昌，今天在澎湖捐贈8台AED，由陳光復代表受贈後，轉贈給澎南國中等8校，同時致贈感謝狀給黃柏昌，感謝其善心。

陳光復表示，澎湖地處偏遠，一旦發生突發性心臟停止，搶救時間相對來得更加緊急。AED由於操作簡單，設備本身又具備自動語音指示的功能，一般人可以很快速簡便地執行操作，大大縮減等待醫護人員到達的時間差，提升病人搶救成功的機率。他非常感謝黃柏昌慷慨捐贈AED，提高學校的急救效能。

教育處指出，衛福部今年5月公告修正「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」與 「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，規定國民中學以上之學校應設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）。澎湖縣內大學及高中職，均已依法設置AED，這次獲贈的8台AED，將配置於中正、澎南、志清、望安、吉貝、鎮海、白沙、鳥嶼國中，全澎縣內國高中校園已全數裝設AED設備。

陳光復強調，目前澎湖縣機場、港務大樓、澎湖科技大學及高中職等許多人群聚集的地方都已設有體外電擊器，盼黃柏昌善舉能夠拋磚引玉，讓更多企業一同響應厚生基金會勸募活動，一起為社會盡一份心力。