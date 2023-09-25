S廊帶高科技產業培訓據點揭牌 為南部人才添柴火

因應S科技廊帶人才需求，勞動部高屏澎東分署與國立高雄大學合作設立的人才培訓據點今天揭牌。高雄大學校長陳月端指此專案獲21所大專院校共同協力，南漂受訓學員，高雄大學也將提供宿舍並媒合日後就業，期許透過產官學合作模式，成為高科技產業人才的職業培訓據點。

S科技廊帶人才培訓據點設於高雄大學，勞動部政務次長李俊俋、高市副市長羅達生及日月光、華泰電子、鏵友益、台達電子等產業代表今都參與揭牌典禮，產業界很開心能有培訓據點因應他們的需求代訓人才，為產業的升級因奠下扎實的人力基礎。

S廊帶人才培訓據點將10月將開辦「封裝測試概論培訓專班」，為協助非理工生跨域轉職，也規劃零基礎課程，除補助訓練費用，結訓後還會協助就業媒合。另勞動部為鼓勵青年投入國家重點產業，同時符合「投資青年就業方案2.0」資格，訓練期間也將發給每個月8000元的學習獎勵金。

勞動部政次李俊俋說，勞動部2019年起推動投資青年就業方案，協助青年投入高科技、高產值行業。為協助產業培訓關鍵技術人力，勞動部發展署各分署也配合地方產業聚落發展狀況成立長期培訓據點，補足業界所需的人才。

高雄S廊科技廊帶擁有完整的半導體產業聚落，許多高科技陸續進駐，需才孔急，配合新興產業升級的人力的需求，勞動部高屏澎東分署與高雄大學共同成立的S廊帶科技人才培訓據點，將成為在地科技業人才培育搖籃。

高雄大學校長陳月端表示，台灣高科技產業在國際供應鏈扮演非常重要的角色，南部S廊帶高科技產業聚落已經逐漸成熟，如何吸引人才與留才，眾所關注。高市副市長羅達生說，高市府配合南方半導體S廊帶的發展，與中央合作推動「亞灣2.0計畫」帶動智慧升級，同時推動數位轉型及淨零轉型，人才培育是核心關鍵。

華泰電子副總經理賴貞伶指半導體S廊帶匯集多家優質廠商，可望吸引更多優秀人才到南部展，但企業普遍欠缺人才，期望期望透過此培訓據點補足廠商所需。