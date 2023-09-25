興達電廠1、2燃煤機組 下月起停用

高雄興達電廠共4座燃煤機組，市府要求秋冬季節停2降2，降載幅度擴大至50%，並延長減煤期達30日，加大減煤力度。環保局昨表示，興達電廠1、2號燃煤機組操作許可證本月30日屆期不再核發，並積極推動汽電共生脫煤，維護高市空品。

台電興達電廠廠長黃錦城指出，1、2號燃煤機組除役時間分別為9月30日及12月31日，但9月30日起市府均不再核發操作許可，停止運轉的機組拆除與否或移他用，由台電總公司整體評估。

至於外界擔心興達電廠1、2號燃煤機組10月起停用，但燃氣機組銜接不上，恐產生用電缺口？黃錦城表示，電力調度屬台電總公司權責，應該會有所因應。

環保局指出，興達電廠共4座燃煤機組，經環團陳情多年，市長陳其邁要求加大減煤力度，且將於今年9月停發1號、2號機組操作許可。同時輔導轄內燃煤汽電共生業者，導入AI智能技術行燃料轉型，減少燃煤用量，今年度已減煤39.2萬噸。

環保局長張瑞琿說，環境部監測數據顯示，高市空品指標AQI小於100比例，4年突破8成，環保局仍定期開會要求業者減量，上半年固定汙染源汙染物減量達3000餘噸。移動汙染源部分推出「物流業管制2.0+」、擴大空品維護區網絡、推廣營建智慧工地，加強露天燃燒熱區科技執法，改善高雄空氣品質。