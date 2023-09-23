高市關心人道援助學會邀名醫金門義診 民眾直呼揪甘心

高雄市關心人道援助學會（簡稱KHCS）攜手世界國際外科學會、國際外科學會中華總會、義大醫院、義大癌治療醫院等單位，今天到金城鎮公所舉辦一場義診活動，邀請台灣多位知名醫師跨海來金門提供專業的看診諮詢，吸引不少民眾到場看診，有民眾就說，可以一次看這麼多科別，且都是台灣名醫，真的很方便；明天上午將在烈嶼鄉體育館舉辦，歡迎民眾踴躍前往看診。

高雄市關心人道援助學會常務理事陳香蓮表示，他們去年首度來金門辦義診，反應超熱烈的，吸引400多位民眾來看診，不少人都邀約他們今年要再來，所以他們此次帶了神經外科、腦中風防治、肝膽內科、心臟內科等科別10多位醫生來金門義診，著重在疾病檢查追蹤，希望可以幫忙金門的民眾守護健康。

雖然今天是周六假日，但因為是國慶連假的補班日，所以來看診的人不多，很多民眾看完都說要回去廣為宣傳，希望造福更多的親友。陳姓民眾就說，此次來義診的醫生，很多都是高醫或是義大的名醫，平日去看診都要提早很久預約，這次來看他們的義診，可以一次搞定，真的超方便。

除了這些名醫外，這次也有6位外籍的義大醫院境外醫學生來金門支援，他們有的來自貝里斯、聖露西亞與墨西哥，都對此次的義診印象深刻，說金門人都很純樸熱情，還有小孩跟他們聊天拍照。