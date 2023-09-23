拚高雄輕軌年底成圓 各橫交路口可望10月開放通行

因應高雄輕軌年底成圓，高市捷運局指輕軌第2階段C24站到C32站路段正加緊趕工，朝通車目前邁進，目前進度穩定超前，為降低交通衝擊，大路口都採半半封閉。全案各橫交路口預計9月底陸續完工通車，撤除沿線圍籬進行車站裝修、景觀植栽及機電系統作業，可望搶在10月下旬鋪軌完成，各路口全數開通。

高雄市政府捷運局指出，環狀輕軌工程最後路段大順路(博愛路至中正路)，約長5公里，計有7座車站。目前施工團隊增加近1倍人力，全力趕工朝年底成圓目標邁進，工程持續超前，以期縮短工期降低交通帶來的不便。施工期間對周邊居民交通及生活造成的不便，會滾動檢討精進。