萬里桐北側管制鬆 生態復原不理想

墾丁國家公園海岸珊瑚和潮間帶生態吸引遊客，恆春萬里桐海域原是特別景觀區，因人為踩踏捕捉和汙水排放，潮間帶生態和珊瑚物種嚴重衰退，墾管處4年多前公告北側1公里海域為禁止進入生態保護區，但學者觀察管制鬆散汙水持續排入，復原不理想；墾管處說，社區生態巡守隊近日成軍後將經過巡邏稽查嚴加管制，汙水處理場由縣府規畫設計中。

墾丁國家公園萬里桐海域位於西海岸，南側是供水上活動和潛水的海底公園，北側濱臨墾丁悠活度假村長約1公里海域，過去是可自由進出特別景觀區海域。海洋生態學者長期調查，人為遊憩壓力和民生汙水排放入海，潮間帶和珊瑚生態呈衰退或消失狀態，已亮起紅燈，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫嘆，「即使封閉30年休生養息，還不見得能恢復原狀」。

學者示警，墾管處於墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討調整為保護層級最高的生態保護區海域，2018年底公告。海生館珊瑚生態研究學者樊同雲博士發現，萬里桐海域強化保護措施後，原本衰退至不到二成覆蓋率的珊瑚礁生態，近年恢復狀況不盡理想，盼落實遊憩管制和設汙水處理場。

墾管處說，萬里桐生態保護區海岸無法設阻隔物封閉，墾管處有豎立大型告示牌，度假村在海岸出入處立牌提醒不得進入。輔導成立萬里桐社區生態巡守隊周日授旗。汙水部分，縣府爭取經費設小型汙水處理場。