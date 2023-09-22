駕訓進校園！全國首座校園機車訓練場旗山農工登場

國立旗山高級農工職業學校由國教署提供補助，建置完成全國第一座標準校園機車訓練場，今天舉辦開訓典禮。旗山監理站長鄭棍泉說，大旗美地區距離最近的機車駕訓班約40公里，學生礙於距離遙遠，無法順利接受機車駕訓，旗山農工校園機車訓練場啟用後，年滿18歲學生可就近完成學術科課程及原地考照，不用長途往返駕訓班，家長可更放心。

高雄市區監理所表示，據統計分析顯示，經機車駕訓班訓練者相較於未受訓者，違規風險降低56%，肇事風險降低35%。而大旗美地區距離最近的機車駕訓班約40公里,學生多礙於此無法順利接受機車駕訓,現可透過旗山農工、監理機關及駕訓班業者三方公私協力，資源共享的模式，不用再舟車勞頓往返駕訓班即可完成學術科課程。

高雄市區監理所說，年滿18歲的學生可在旗山農工校園機車訓練場，就近學習機車防禦駕駛、交通安全及騎乘技巧等相關知識，健全年輕學子安全駕駛的觀念，可提升行車安全。

高雄市區監理所長劉育麟說，學生通過訓練、考照後，即可申請交通部機車駕訓補助1300元、高雄市交通局機車駕訓補助1000元，光陽機車公司對高、屏、澎、東地區還加碼「機車上駕訓，抽萬元禮券，拿補助」活動，獎項有萬元禮券、KYMCO光陽的購車禮等，歡迎大旗美地區年滿18歲的學生多加利用。

高雄市區監理所表示，光陽機車也提供3輛訓練用機車，加昌、 南昌、凱旋3家機車駕訓班也不計成本投入教學，旗山農工校園機車訓練場今日啟用後，除可做為校園交通教育宣導外，更希望透過駕訓課程，將正確防禦駕駛的觀念及騎乘技巧傳遞給新手駕駛們，以提升對道路潛在危險的感知，降低事故的發生。