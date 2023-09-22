快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

駕訓進校園！全國首座校園機車訓練場旗山農工登場

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
旗山農工校園機車訓練場今日啟用。記者王勇超／翻攝
旗山農工校園機車訓練場今日啟用。記者王勇超／翻攝

國立旗山高級農工職業學校由國教署提供補助，建置完成全國第一座標準校園機車訓練場，今天舉辦開訓典禮。旗山監理站長鄭棍泉說，大旗美地區距離最近的機車駕訓班約40公里，學生礙於距離遙遠，無法順利接受機車駕訓，旗山農工校園機車訓練場啟用後，年滿18歲學生可就近完成學術科課程及原地考照，不用長途往返駕訓班，家長可更放心。

高雄市區監理所表示，據統計分析顯示，經機車駕訓班訓練者相較於未受訓者，違規風險降低56%，肇事風險降低35%。而大旗美地區距離最近的機車駕訓班約40公里,學生多礙於此無法順利接受機車駕訓,現可透過旗山農工、監理機關及駕訓班業者三方公私協力，資源共享的模式，不用再舟車勞頓往返駕訓班即可完成學術科課程。

高雄市區監理所說，年滿18歲的學生可在旗山農工校園機車訓練場，就近學習機車防禦駕駛、交通安全及騎乘技巧等相關知識，健全年輕學子安全駕駛的觀念，可提升行車安全。

高雄市區監理所長劉育麟說，學生通過訓練、考照後，即可申請交通部機車駕訓補助1300元、高雄市交通局機車駕訓補助1000元，光陽機車公司對高、屏、澎、東地區還加碼「機車上駕訓，抽萬元禮券，拿補助」活動，獎項有萬元禮券、KYMCO光陽的購車禮等，歡迎大旗美地區年滿18歲的學生多加利用。

高雄市區監理所表示，光陽機車也提供3輛訓練用機車，加昌、 南昌、凱旋3家機車駕訓班也不計成本投入教學，旗山農工校園機車訓練場今日啟用後，除可做為校園交通教育宣導外，更希望透過駕訓課程，將正確防禦駕駛的觀念及騎乘技巧傳遞給新手駕駛們，以提升對道路潛在危險的感知，降低事故的發生。

高雄市區監理所今天在旗山農工辦理「機車駕訓進校園開訓典禮暨交安月宣導活動」。記者王勇超／翻攝
高雄市區監理所今天在旗山農工辦理「機車駕訓進校園開訓典禮暨交安月宣導活動」。記者王勇超／翻攝
旗山農工校園機車訓練場今日啟用。記者王勇超／翻攝
旗山農工校園機車訓練場今日啟用。記者王勇超／翻攝

駕訓班 高雄市 禮券

延伸閱讀

標錯價全認賠 高雄晶英住一晚2710元！網友哀嚎求釋出

午後對流雲系發展旺 台南、高雄等7縣市大雨特報

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

AIT高雄分處長來訪 陳其邁：盼美挺台參與CPTPP

相關新聞

獨／高雄大樹舊鐵橋公廁限時開放 遊客：太陽下山就得憋尿

高雄市知名景點「大樹舊鐵橋」內有親水步道、河岸自行車道、自然生態區、公園綠地，但目前公廁僅有一處，而且只在限定時間內開放...

南華夜市爆食物中毒 議員酸：邁邁市長又是你推薦的嗎

高雄一對情侶本月11日到高雄南華夜市店家點生魚片、滑蛋蝦仁飯後上吐下瀉、解血便，經診斷感染沙門桿菌，PO文抱怨，猶如今年...

把握連假！佇立高雄港5年2個月 白色旋轉木馬10月底不轉了

走過5年2個月歲月的高雄棧貳庫純白旋轉木馬，因遊樂設備廠商租約到期需全面整修，將於今年10月底「退役」，民眾可把握中秋及...

台電塔山電廠號召600多人攜手淨灘 守護金門海岸線

台電聯合淨灘已邁入第30年，台電塔山電廠今天上午在金城鎮雄獅堡海灘辦理「淨灘活動」，號召近600位在地的機關團體及社區民...

潮州郡守官舍文資排審遇祝融 地方：盼中央加速撥款勿放任破敗

屏東潮州郡守官舍是目前僅有的日治時期高雄州郡守官舍，退休軍官遷出後荒廢逾10年，2020年被縣府登錄為歷史建物展開修復，...

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

看好疫後郵輪經濟，名勝世界郵輪公司於今年疫情解封後，立刻選擇在高雄佈署母港航線，疫後首創「名勝世界壹號郵輪高雄香港雙母港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦