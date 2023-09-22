快訊

驚見iPhone 15全台首摔！這種摔法你有「4次機會」摔壞 維修價格曝光

她從日托誤帶「雙胞胎阿金」回家沒人發現！唯有貓咪察覺傻眼：這傢伙是誰？

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
名勝世界壹號美麗身影。圖／名勝世界郵輪提供
名勝世界壹號美麗身影。圖／名勝世界郵輪提供

看好疫後郵輪經濟，名勝世界郵輪公司於今年疫情解封後，立刻選擇在高雄佈署母港航線，疫後首創「名勝世界壹號郵輪高雄香港雙母港航線」，成功將港、澳、英、美等許多外籍旅客帶進南台灣，不僅促進旅客停留在高雄消費，同時也使郵輪旅客延伸旅遊足跡至鄰近的台南古都等地，創造南臺灣共榮雙贏。

高雄市政府秘書長郭添貴說，名勝世界壹號郵輪在今年4月至9月間，靠泊高雄港51航次，帶來約26萬人次旅客，短短的半年之內，推估為高雄創造了約7.9億元的經濟效益。

高市海洋局說，名勝世界郵輪公司除了帶來觀光消費財，也在高雄進行物流補給，包括蔬果、海鮮及飯店日用供給品等項目，高雄高品質的食材與日用品大獲遊客肯定與歡迎。另方面，在產學鏈結的部分，今年該船也開放高雄餐旅大學近300位學生分批訪船，來年將提供有意上郵輪工作的\學生船上、船下實習及工作機會，對高雄的就業率也將有所貢獻。

名勝世界壹號郵輪今年度末航班在昨日抵達高雄港，並在郵輪上舉辦感恩茶會。海洋局說，相信今年名勝世界壹號郵輪在高雄達成的旅遊產品銷售成績，必然會吸引名勝世界郵輪公司明年再訪；該公司也承諾會在今年到訪的航次基礎上進行下年度的布局。

海洋局表示，感謝名勝世界壹號郵輪在疫後願意相信高雄，帶著國際旅客到訪高雄，載著高雄人又能再次出國觀光；歡迎她隨時再訪，希望很快能再次看到她停靠在旅運中心的身影，一樣用她最優雅且親切的服務，為來往旅人提供最舒適的旅程，製造最美好的回憶。

名勝世界總裁吳明發（左）向高雄市政府秘書長郭添貴（右）秘書長致意。圖／名勝世界郵輪提供
名勝世界總裁吳明發（左）向高雄市政府秘書長郭添貴（右）秘書長致意。圖／名勝世界郵輪提供
名勝世界壹號郵輪昨日抵達高雄港後舉辦感恩茶會，高雄市政府團隊、臺灣港務股份有限公司等單位均受邀出席。圖／名勝世界郵輪提供
名勝世界壹號郵輪昨日抵達高雄港後舉辦感恩茶會，高雄市政府團隊、臺灣港務股份有限公司等單位均受邀出席。圖／名勝世界郵輪提供

郵輪 高雄港

延伸閱讀

高雄楠梓水環境教育中心揭牌啟用–水資源新概念與環保教育新里程碑

高雄晶英上萬元房價錯標成2710元 易遊網全數認賠

高雄男聽信牧師投資生技公司 轉帳戶頭列警示遭警阻止

AIT高雄分處長來訪 陳其邁：盼美挺台參與CPTPP

相關新聞

獨／高雄大樹舊鐵橋公廁限時開放 遊客：太陽下山就得憋尿

高雄市知名景點「大樹舊鐵橋」內有親水步道、河岸自行車道、自然生態區、公園綠地，但目前公廁僅有一處，而且只在限定時間內開放...

南華夜市爆食物中毒 議員酸：邁邁市長又是你推薦的嗎

高雄一對情侶本月11日到高雄南華夜市店家點生魚片、滑蛋蝦仁飯後上吐下瀉、解血便，經診斷感染沙門桿菌，PO文抱怨，猶如今年...

潮州郡守官舍文資排審遇祝融 地方：盼中央加速撥款勿放任破敗

屏東潮州郡守官舍是目前僅有的日治時期高雄州郡守官舍，退休軍官遷出後荒廢逾10年，2020年被縣府登錄為歷史建物展開修復，...

名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

看好疫後郵輪經濟，名勝世界郵輪公司於今年疫情解封後，立刻選擇在高雄佈署母港航線，疫後首創「名勝世界壹號郵輪高雄香港雙母港...

墾丁萬里桐海域生態依然病懨懨 學者：遊客管制鬆散且廢汙水未解

墾丁國家公園海岸珊瑚和潮間帶生態吸引遊客探訪，恆春萬里桐海域原是特別景觀區，因人為踩踏捕捉和汙水排放，潮間帶生態和珊瑚物...

高市表揚193名里長 陳其邁宣布文康費調增100萬

高雄市193名特優暨資深里長今在林皇宮接受表揚，茄萣區85歲6連霸嘉定里長歐清信是受獎人中最高齡，市長陳其邁指里長是地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦