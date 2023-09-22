名勝世界壹號郵輪年度末航班抵高雄 半年帶來26萬旅客創7.9億元效益

看好疫後郵輪經濟，名勝世界郵輪公司於今年疫情解封後，立刻選擇在高雄佈署母港航線，疫後首創「名勝世界壹號郵輪高雄香港雙母港航線」，成功將港、澳、英、美等許多外籍旅客帶進南台灣，不僅促進旅客停留在高雄消費，同時也使郵輪旅客延伸旅遊足跡至鄰近的台南古都等地，創造南臺灣共榮雙贏。

高雄市政府秘書長郭添貴說，名勝世界壹號郵輪在今年4月至9月間，靠泊高雄港51航次，帶來約26萬人次旅客，短短的半年之內，推估為高雄創造了約7.9億元的經濟效益。

高市海洋局說，名勝世界郵輪公司除了帶來觀光消費財，也在高雄進行物流補給，包括蔬果、海鮮及飯店日用供給品等項目，高雄高品質的食材與日用品大獲遊客肯定與歡迎。另方面，在產學鏈結的部分，今年該船也開放高雄餐旅大學近300位學生分批訪船，來年將提供有意上郵輪工作的\學生船上、船下實習及工作機會，對高雄的就業率也將有所貢獻。

名勝世界壹號郵輪今年度末航班在昨日抵達高雄港，並在郵輪上舉辦感恩茶會。海洋局說，相信今年名勝世界壹號郵輪在高雄達成的旅遊產品銷售成績，必然會吸引名勝世界郵輪公司明年再訪；該公司也承諾會在今年到訪的航次基礎上進行下年度的布局。