墾丁萬里桐海域生態依然病懨懨 學者：遊客管制鬆散且廢汙水未解

墾丁國家公園海岸珊瑚和潮間帶生態吸引遊客探訪，恆春萬里桐海域原是特別景觀區，因人為踩踏捕捉和汙水排放，潮間帶生態和珊瑚物種嚴重衰退，墾管處4年多前公告北側1公里海域為禁入的生態保護區，但學者觀察管制鬆散汙水持續排入，復原並不理想；墾管處說，社區生態巡守隊近日成軍後將經過巡邏 稽查嚴加管制，汙水處理場由縣府規畫設計中。

墾丁國家公園萬里桐海域位於西海岸，恆春鎮山海里聚落南側的近海海域，南側是供水上活動和潛水的海底公園，北側濱臨墾丁悠活度假村長約1公里海域，過去是可自由進出的特別景觀區海域，海洋生態學者長期調查發現，因人為遊憩壓力和民生汙水排放入海，潮間帶和珊瑚生態呈現衰退或消失狀態，已亮起紅燈，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫甚至慨嘆，「即使封閉30年休生養息，還不見得能恢復原狀」。

在學者示警下，墾管處於墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討調整為保護層級最高的生態保護區海域，在2108年底公告，依國家公園法規定需經許可才能進入，禁止捕捉魚類和貝類，違者罰3000元；但海生館瑚瑚生態研究學者樊同雲博士發現，萬里桐海域強化保護措施後，原本衰退至不到二成覆蓋率的珊瑚礁生態，但近年恢復狀況不盡理想。

樊同雲說，萬里桐潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，是人為遊憩和陸源民生廢水排入的加乘傷害造成，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，當地度假村雖有設汙水處理場且符合放流水標準，但聚落未設，汙水中的營養鹽造成水質優養化，持續衝擊珊瑚礁生態，經年累月的傷害仍是現在進行式，盼落實執行遊憩管制和設置汙水處理場。