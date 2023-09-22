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墾丁萬里桐海域生態依然病懨懨 學者：遊客管制鬆散且廢汙水未解

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園萬里桐海域的潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，改為生態保護區海域後，當地的度假村也在海岸出入處立牌，提醒遊客不得進入。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域的潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，改為生態保護區海域後，當地的度假村也在海岸出入處立牌，提醒遊客不得進入。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園海岸珊瑚潮間帶生態吸引遊客探訪，恆春萬里桐海域原是特別景觀區，因人為踩踏捕捉和汙水排放，潮間帶生態和珊瑚物種嚴重衰退，墾管處4年多前公告北側1公里海域為禁入的生態保護區，但學者觀察管制鬆散汙水持續排入，復原並不理想；墾管處說，社區生態巡守隊近日成軍後將經過巡邏 稽查嚴加管制，汙水處理場由縣府規畫設計中。

墾丁國家公園萬里桐海域位於西海岸，恆春鎮山海里聚落南側的近海海域，南側是供水上活動和潛水的海底公園，北側濱臨墾丁悠活度假村長約1公里海域，過去是可自由進出的特別景觀區海域，海洋生態學者長期調查發現，因人為遊憩壓力和民生汙水排放入海，潮間帶和珊瑚生態呈現衰退或消失狀態，已亮起紅燈，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫甚至慨嘆，「即使封閉30年休生養息，還不見得能恢復原狀」。

在學者示警下，墾管處於墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討調整為保護層級最高的生態保護區海域，在2108年底公告，依國家公園法規定需經許可才能進入，禁止捕捉魚類和貝類，違者罰3000元；但海生館瑚瑚生態研究學者樊同雲博士發現，萬里桐海域強化保護措施後，原本衰退至不到二成覆蓋率的珊瑚礁生態，但近年恢復狀況不盡理想。

樊同雲說，萬里桐潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，是人為遊憩和陸源民生廢水排入的加乘傷害造成，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，當地度假村雖有設汙水處理場且符合放流水標準，但聚落未設，汙水中的營養鹽造成水質優養化，持續衝擊珊瑚礁生態，經年累月的傷害仍是現在進行式，盼落實執行遊憩管制和設置汙水處理場。

墾管處說，萬里桐生態保護區海岸無法設阻隔物封閉，墾管處有豎立大型告示牌，度假村也在海岸出入處立牌，提醒遊客不得進入，在管制部分，已輔導成立萬里桐社區生態巡守隊並在周日授旗，巡守隊除了協助生態調查，也負起管制進入的保護責任，以勸導和取締雙管齊下；汙水部分，縣府已規畫在當地設小型汙水處理場，向中央爭取經費中。

墾丁國家公園萬里桐海域的潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，聚落民生廢汙水仍持續排入。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域的潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，聚落民生廢汙水仍持續排入。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域的潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，聚落民生廢汙水仍持續排入。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域的潮間帶和珊瑚生態由盛轉衰，改為生態保護區海域後，仍可見遊客到潮間帶踩踏或戲水，聚落民生廢汙水仍持續排入。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域南側是供水上活動和潛水的海底公園，北側海域4年多前改為生態保護區，但學者觀察管制鬆散且汙水持續排入，復原並不理想。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園萬里桐海域南側是供水上活動和潛水的海底公園，北側海域4年多前改為生態保護區，但學者觀察管制鬆散且汙水持續排入，復原並不理想。記者潘欣中／攝影

珊瑚 萬里 墾管處 潮間帶

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