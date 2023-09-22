獨／高雄大樹舊鐵橋公廁限時開放 遊客：太陽下山就得憋尿

高雄市知名景點「大樹舊鐵橋」內有親水步道、河岸自行車道、自然生態區、公園綠地，但目前公廁僅有一處，而且只在限定時間內開放，夏季晚間6點、冬季晚間5點就關閉，讀者向聯合報投訴，由於當地缺乏樹蔭，遊客多半下午才前往，沒想到太陽下山，唯一的公廁就關閉，只好憋尿到數百公尺遠的加油站借廁所，「相當不方便」。

大樹區公所主秘陳基峰說，公廁開放時間跟空中步道一致，而且遊客很少會留到晚間，在考量使用安全，才會在夜間關閉公廁；水利局已在園區的停車場附近興建公廁，將來會24小時開放。

俗稱大樹舊鐵橋的舊鐵橋濕地教育園區位於大樹區，內有範圍廣達100多公頃的溼地生態公園，及百年舊鐵橋空中步道等重要景點，視野遼闊、風光秀麗，結合大樹區特有的宗教、文化、歷史古蹟、自然生態、水利文化及風景，是非常獨特的休閒觀光景點。

水利局2年前在尋找抗旱水井時，無意在舊鐵橋濕地生態教育園區內發現1棵山黃麻樹，因放射狀分枝及彎曲造型，極像大象甩鼻噴水畫面，且樹後水池恰為鳥類生態豐富濕地，因此「大樹舊鐵橋象鼻子樹」之名，逐漸傳開廣為人知，近1年來已吸引50萬名愛鳥人士造訪，成為高市賞鳥絕佳秘境。

投訴人說，大樹舊鐵橋吸引許多親子結伴遊憩，但因為缺乏樹蔭，人們多半會在下午抵達，第一次來的遊客會發現在天空步道入口處的小賣店附近有公廁，但很少人注意到公廁是限時開放，4月份至9月份的夏季從早上9點開放到下午6點，10月份至3月份的冬季早上9點開放，下午5點就打烊。

高市觀光局說，高雄由觀光局列管的觀光景點，包括旗津、蓮池潭、愛河、金獅湖的公廁，都是24小時開放；高市公園處說，高雄市各公園內的公廁數量約142間，都是全天候開放。