高雄南華夜市用餐狂吐瀉 情侶食物中毒

一對情侶本月11日在高雄南華夜市用餐，事後兩人上吐下瀉、解血便，PO文抱怨，「兩人一天吐瀉30次」高雄市衛生局昨指出，經採檢在店家食材和患者檢體都驗出沙門氏桿菌，已罰店家6萬元、勒令停業3天，並移送地檢署偵辦。民代發現，民眾吃的食物中有半熟的滑蛋，事涉食品安全，不能等閒視之。衛生局表示，有關業者使用蛋品，初步釐清係使用國產殼蛋，將進一步溯源。

女網友PO文指出，她與男友11日晚上至南華夜市一間店家用餐，吃到帶有黑點的生魚片、異味的滑蛋飯，且廚師手碰完錢沒清潔就繼續做飯，12日她與男友開始嚴重上吐下瀉，急診診斷為感染性腸胃炎，住院治療，得病一周後才恢復正常排便。她與男友病程中多日血便、嚴重脫水、水瀉、甚至一度失去排尿功能、高燒至攝氏40度，因此通報衛生局。

議員白喬茵說，店家在夜市，要擴大稽查恐有難度，因此可拍影片向民眾宣導，數完錢沒洗手就碰食物、食物有異味等行為的店家不要前往消費。另需注意的是，這次食材中有半熟蛋，衛生局可針對賣半熟蛋料理的店家稽查保存設備，作業流程是否衛生安全。

高雄市衛生局14日接獲醫院通報2人疑似食物中毒，即到店家稽查，發現冰箱溫度未監控、從業人員未定期體檢、牆壁不潔等多項缺失，已責令改正，另採集與患者共同攝食食品、環境、廚工和民眾等檢體計12件，其中滑蛋蝦仁飯昨檢出沙門氏桿菌，醫院17日採集1件人體檢體也檢出沙門氏桿菌，確認為同一病原，已開罰6萬元，勒令停業3天，並移送地檢署偵辦。

高雄市小港醫院院長、腸胃專科醫師郭昭宏說，沙門氏菌造成的感染，6至48小時內可能出現嘔吐、腹瀉、發燒和腹痛，也可能造成嚴重脫水、敗血症、甚至是休克。