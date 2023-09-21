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高雄又傳食物中毒！情侶南華夜市用餐後吐瀉、解血便 衛生局重罰店家
1對情侶本月11日在高雄南華夜市用餐，事後兩人上吐下瀉、解血便，PO文抱怨，高雄市衛生局今天指出，經採檢在店家食材和患者檢體都驗出沙門氏桿菌，已處店家6萬元罰款、勒令停業3天，並移送地檢署偵辦。
女網友PO文指出，她與男友11日晚上至南華夜市一間店家用餐，吃到帶有黑點的生魚片、有異味的滑蛋飯，且廚師手碰完錢後，都不經任何清潔繼續做飯，12日她與男友開始嚴重上吐下瀉，急診診斷為感染性腸胃炎，住院治療，得病一周後才恢復正常排便。她與男友病程中多日血便、嚴重脫水、水瀉、甚至一度失去排尿功能、高燒至攝氏40度，因此通報衛生局。
高雄市衛生局指出，14日接獲醫院通報2人疑似食物中毒，即到店家稽查，發現冰箱溫度未監控、從業人員未定期體檢、牆壁不潔等多項缺失，已令其改正，另採集與患者共同攝食食品、環境、廚工和民眾等檢體計12件，今天滑蛋蝦仁飯檢出沙門氏桿菌，且醫院17日採集1件人體檢體也檢出沙門氏桿菌，確認為同一病原，將依違反食安法處店家6萬元罰鍰，勒令停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。
衛生局提醒，沙門氏菌耐熱性低，烹煮食材應充分加熱並盡早食用，對食安事件頻傳，該局也要加強稽查。
高雄市小港醫院院長、腸胃專科醫師郭昭宏表示，沙門氏菌造成的感染，患者可能在感染後的6至48小時，出現嘔吐、腹瀉、發燒和腹痛，也有可能造成嚴重的脫水、敗血症、甚至是休克，一般針對沙門氏菌造成的腸炎，必要時才需要給予抗生素治療，腸胃炎的治療以補充水分及電解質為主。
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