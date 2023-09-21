北高雄漁業養殖專區改善排水路工程 預計2024年啟動

為加強北高雄養殖基礎建設改善，漁業署對永安區新港養殖漁業生產區排水溝改善、興達養殖漁業生產專區排水路設施改善、道路加高等工程，補助近5000萬總經費的一半，預計明年動工。

永安區新港養殖漁業生產區排水溝改善、興達養殖漁業生產專區排水路設施改善、永安區保寧段、烏樹林段、新港段的排水改善或道路加高工程，及永安中油LNG冷卻水引水道延伸可行性評估等，總經費新台幣近5000萬元，預計明年動工。

在民進黨立委邱志偉爭取下，漁業署將補助總經費一半，另外一半由高市府自籌。邱志偉今天發布新聞稿指出，明年工程陸續啟動後，將能讓養殖專區設施逐步改善，後續建設他也會持續關注及爭取，讓養殖專區的基礎建設越來越好。

邱志偉說，北高雄是台灣漁業養殖產業重鎮，為讓養殖漁業有更好前景及發展，高雄市政府海洋局在茄萣、永安及彌陀增加劃設養殖專區，擴大養殖專區面積，但養殖專區中的道路常因重車輾壓破碎嚴重，排水也須持續投入經費改善。

根據規劃，永安區新港養殖漁業生產區永達路轉永新路的魚塭排水溝，及興達養殖漁業生產專區的後鄉排水二中排渠道須進行更新，永安區烏樹林段的公溝與竹仔港排水須增設排水閘門，另外部分魚塭須進行道路加高及排水清疏作業。

永安區保寧段及新港段則有水溝須改建或拓寬的改善計畫；另外為了擴大中油液化天然氣（LNG）廠的冷卻水引水道延伸及既有LNG供水箱涵改建，漁業署也同意補助經費由高雄市海洋局先進行可行性評估，以嘉惠更多養殖漁民。

邱志偉說，漁業署核定的工程今年先補助設計經費，待設計作業完成後，明年將補助工程及監造費用，因此工程將會在明年陸續啟動。