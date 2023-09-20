這縣市發放重陽敬老禮金 滿百歲者可領1.5萬元

重陽節即將到來之際，澎湖縣政府即日起至10月23日止，發放112年重陽節敬老禮金。澎湖縣長陳光復特別感謝長者將畢生之心力奉獻給國家社會，並獻上祝福。

陳光復感謝長者畢生之心力奉獻給國家社會，在重陽節將屆之際，即起至10月23日止發放重陽節敬老禮金，表達對全縣年滿65歲以上長者之崇高敬意，祝福鄉親長者九九重陽節「健康、活力久久，幸福、快樂久久」，並致贈百歲人瑞賀匾及禮品以為關懷祝賀之意。

縣政府社會處表示，於112年12月31日（含當日）前，年滿65歲以上，且於當年度已設籍澎湖縣滿3年之長者，皆可致贈重陽節敬老禮金。

重陽敬老禮金發放區分為4個年齡層：（一）滿65歲至79歲之長者，每人發放新台幣5000元。（二）滿80歲至89歲之長者，每人發放6000元。（三）滿90歲至99歲之長者，每人發放8000元。（四）滿100歲以上之長者，每人發放1萬5000元、禮品乙份；屆滿百歲者、每人發放1萬5000元、贈賀匾乙幀。

縣政府社會處表示，澎湖縣老年人口數已經超過1萬9000多人，占總人口數比率18.64%，也因為如此，提升老人福利服務的內涵與建立完善的服務體系是努力的目標。未來縣府團隊將本著照顧長者、關懷長者的精神辦理各種老人福利服務，以切合老人實際需要，讓所有長輩都能更擁有更快樂心情、更高尚的生活品質。