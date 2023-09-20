屏東培育社區規劃師創亮點 已17處獲國內外獎項
屏東縣府337名社區規劃師打造社區創意亮點，其中有17個社區獲繆思設計獎等國內外獎項，縣府表示，持續培養社區營造種子，期望經驗傳承，共同維護社區。
民國104年屏東縣政府啟動社區規劃師駐地輔導計畫，目前已培育337名社區規劃師，共打造292個社區創意亮點，已有17個社區獲國內外大小獎項，包含建築園冶獎、美國繆思設計大獎、美國泰坦地產獎及德國柏林設計獎等。
屏東縣城鄉發展處今天舉行記者會表示，社區規劃師關心社區公共事務，留心社區居民，專注於社區總體發展，因此能在樸實無華的對談中，找尋出創造社區價值靈感，可能是漸被遺忘的前人事蹟、文史典故、傳統技藝、居家長者的照顧需求、青年返鄉工作需求等。
融入社區規劃師巧思，包含興化廍的幸福學堂，透過學校和圖書館的資源共享，讓學童有處閱讀天地；也有基於保育概念的小琉球海廢藝術創作，在運用海洋廢棄物的同時，留住地方文史故事，實踐社區創業與社區經濟的可能性。
城鄉發展處表示，持續培育社區營造種子，期望透過經驗傳承、激發創新與作為，推行社區民眾參與公共事務，共同改造維護公共空間規劃，也為自己的家鄉盡一份心力。
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