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守護過境猛禽高峰會 首度在台召開

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

秋天是北方猛禽過境屏東恆春半島季節，墾丁國家公園秋季過境遷徙性猛禽，每年平均約30萬隻，官民投入反獵鷹和保育調查，已成為台灣年度賞鷹盛事，4年前日、台、菲國共同發起國際灰面鵟鷹暨遷徙猛禽高峰會，下月中旬首度在台召開，串連國際守護珍稀猛禽「嬌客」。

墾丁國家公園秋季過境遷徙性猛禽包括赤腹鷹、灰面鵟鷹、蜂鷹、日本松雀鷹、紅隼等，留棲性猛禽有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹及黑鳶，其中9月初報到的赤腹鷹平均10餘萬隻，也曾觀察到20餘萬隻紀錄、數量最多，其次10月初抵達、被稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹，每年都有數萬隻。

墾管處說，台灣位於東亞遷徙性猛禽重要路徑，是我國重要生態觀光資產，國際灰面鵟鷹暨遷徙猛禽高峰會，前2次在日本辦，1次因疫情中斷，今年由台灣猛禽研究會、墾管處、農業部等單位共同主辦，邀日、菲等地方政府代表和保育團體、民間代表，分享調查研究現況。

墾管處長林文和說，人類對東亞遷徙性猛禽了解不多，調查研究可觀察牠們每年南下數量消長，數量增可能代表棲地環境變好，數量下降代表劣化。

林文和說明，監測是馬拉松式的調查工作，每年秋天連續2個月，觀測員每天清晨4時起床出門，天微亮就守在觀測點、不能休息，一直紀錄到中午，紀錄資料才能準確。

灰面鵟鷹 墾管處 日本

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