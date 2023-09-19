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高雄港打卡新熱點 旅運中心海運藝術廣場今起開放

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄港旅運中心。圖／台灣港務公司提供
高雄港旅運中心。圖／台灣港務公司提供

高雄港埠旅運中心戶外空間要開放了！台灣港務公司將採階段式開放，第1階段從今日起開放1樓及3樓海韻藝術廣場戶外場域；第二階段將視旅運中心內部商業空間廠商進駐，逐步調整開放室內區域。

耗費50億元打造的高雄港旅運中心，今年3月6日、3月9日迎接七海探索者號及諾蒂卡號2艘國際郵輪，並開放民眾快閃參觀，獲得熱烈回響，不少人把握機會一睹高雄港風采。

台灣港務公司說，目前旅運中心因進行智慧化工程未開放，該工程預計今年底完工，為回應廣大民眾的期待，將採階段式開放。第1階段今日起開放1樓及3樓戶外場域，第2階段將視旅運中心內部商業空間廠商進駐，逐步調整開放室內區域。

高雄港旅運中心戶外空間1樓戶外空間為全天候開放，3樓觀海平台規畫設置大型樂器造型的裝置藝術，結合海景與藝術，港務公司將觀海平台命名為海韻藝術廣場，參觀民眾可使用三多四路入口側的室外1樓直達3樓的專屬電梯及樓梯，一睹高雄港白天及夜晚不同風貌。

作為南台灣重要的海洋國門，高雄港旅運中心肩負著提供旅客優質通關服務的使命，因此在郵輪靠泊期間，將優先配合旅客作業進行相關交通及動線管制。今年9至10月適逢歌詩達莎倫娜號母港作業到港期間9月26日（二）、10月1日（日）、10月5日（四）、10月10日（二）共4日，僅提供搭乘郵輪旅客車輛憑船票等相關識別證明進場，尚不開放參觀民眾進場使用地下停車場。

台灣港務公司說，若於上述4日到訪旅運中心參觀的民眾，請配合現場動線指引，並善加利用大眾運輸（輕軌、黃1公車等）前往，詳細資訊配合公告於高雄港務分公司的官方臉書，請民眾參訪前留意公告訊息。

高雄港埠旅運中心3樓海韻藝術廣場，今天起開放民眾參觀。圖／台灣港務公司提供
高雄港埠旅運中心3樓海韻藝術廣場，今天起開放民眾參觀。圖／台灣港務公司提供

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