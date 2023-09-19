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守護珍稀遷徙猛禽過境「嬌客」 台灣串連國際首辦高峰交流會

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島每年秋天平均約有30萬隻遷徙性猛禽過境，圖為往年10月抵達被稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹。圖／墾管處提供
屏東恆春半島每年秋天平均約有30萬隻遷徙性猛禽過境，圖為往年10月抵達被稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹。圖／墾管處提供

秋天進入北方猛禽過境屏東恆春半島季節，早年在地人獵捕加菜或製成標本外銷，曾被國際保育團體抨擊「殺戮戰場」，34年前列入野生保育類動物，官民投入反獵鷹和保育調查，已成為台灣年度賞鷹盛事，4年前由日、台、菲共同發起的國際灰面鵟鷹暨遷徙猛禽高峰會，今年將首度在台召開，串連國際守護珍稀的猛禽「嬌客」。

墾丁國家公園秋季過境遷徙性猛禽已有33年，觀測每年平均約30萬隻過境，包括赤腹鷹、灰面鵟鷹、蜂鷹、日本松雀鷹、紅隼等，留棲性猛禽有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹及黑鳶，以9月初報到的赤腹鷹數量最多，平均有10多萬隻，也曾有20多萬隻的大量紀錄，其次為10月初抵達被稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹，夜棲淺山森林休息覓食，隔天清晨南飛。

墾管處說，台灣位於東亞遷徙性猛禽的重要路徑上，也是春秋兩季台灣各地重要的生態觀光資產，春天可在新北市觀音山、彰化縣八卦台地等地欣賞灰面鵟鷹北返，秋天於高雄里納禮、台東四格山、屏東滿州等地觀看南遷時形成的壯闊「鷹河」、「鷹海」美景；今年10月中旬的年度鷹季盛會，再跨出國際合作的一大步，盼共同守護北方遷徙猛禽。

國際灰面鵟鷹暨遷徙猛禽高峰會，前2次在日本舉辦，1次因疫情中斷，今年由台灣猛禽研究會、墾管處、農業部林業及自然保育署屏東分署共同主辦，邀日本栃木県市貝町、鹿兒島縣宇檢村、沖繩縣宮古島市和菲律賓Sanchez-Mira 等地方政府代表和日本亞洲猛禽研究保育聯盟、菲律賓、泰國民間代表，分享各國遷徙猛禽調查研究現況。

墾管處長林文和說，人類對東亞遷徙性猛禽的了解很少，調查研究可觀察牠們每年南下數量的消長，數量增加，可能代表棲地環境變好，數量下降，代表劣化；監測是場馬拉松式的調查工作，每年秋天要連續2個月，觀測員每天一早4時起床出門，天微亮就要守在觀測點，不能休息，一直紀錄到中午，紀錄資料才能準確，前幾年導入氣象局的氣象雷達波圖科技輔助掌握過境巴士海峽時間，盼讓更多人知道愛護環境與珍惜資源的重要。

墾丁國家公園秋季過境遷徙性猛禽已有33年，觀測員每天一早4時起床出門，天微亮就要守在社頂公園凌霄亭觀測點，不能休息，一直紀錄到中午。圖／蔡乙榮提供
墾丁國家公園秋季過境遷徙性猛禽已有33年，觀測員每天一早4時起床出門，天微亮就要守在社頂公園凌霄亭觀測點，不能休息，一直紀錄到中午。圖／蔡乙榮提供
屏東恆春半島每年秋天平均約有30萬隻遷徙性猛禽過境，形成的壯闊「鷹柱」、「鷹河」、「鷹海」生態美景。圖／民眾提供
屏東恆春半島每年秋天平均約有30萬隻遷徙性猛禽過境，形成的壯闊「鷹柱」、「鷹河」、「鷹海」生態美景。圖／民眾提供
屏東恆春半島每年秋天平均約有30萬隻遷徙性猛禽過境，其中以9月初抵達的赤腹鷹數量最大。圖／墾管處提供
屏東恆春半島每年秋天平均約有30萬隻遷徙性猛禽過境，其中以9月初抵達的赤腹鷹數量最大。圖／墾管處提供

灰面鵟鷹 日本 屏東

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