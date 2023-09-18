影／夾出食安問題！高市衛生局「掃機台」 查獲11件過期食品
夾娃娃機深受許多人喜愛。一名民眾昨到高雄楠梓一家連鎖夾娃娃機店試手氣，夾到一罐彩虹爆米花，但一看包裝，已過期一個多月，掃興極了，衛生局獲報前往稽查，在4台夾娃娃機機台內，查到11件過期食品，依違反食安法處業者6萬元罰款，並令下架與銷毀過期食品。
有民眾昨到楠梓一家大型夾娃娃機試手氣，開心夾到一罐彩虹爆米花，但一看商品保存期限，只到今年的8月3日，憂心這樣的過期食品充斥夾娃娃店，若有小朋友誤食，恐會吃壞肚子。
高市衛生局隨即派員前往稽查，在該家店內的4台夾娃娃機機台內，發現有「彩虹爆米花」、「韓國不倒翁杯麵」等11件過期食品，後續依食品安全衛生管理法規定處業者6萬元以上罰鍰，逾期食品現場監督銷毀。
另衛生局也查獲機台外部未標示業者名稱或姓名、地址及電話號碼，將依違反食品安全衛生管理法第25條規定，對負責人處以3萬元以上罰鍰，未來也將持續加強夾娃娃機食品查察。
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