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姐弟為陪父親 開發青蕉料理

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣蕉農林慧瑜（左）與弟弟林政穎，合作研發青蕉料理。記者劉星君／攝影
屏東縣蕉農林慧瑜（左）與弟弟林政穎，合作研發青蕉料理。記者劉星君／攝影

屏縣蕉農林慧瑜10多年前因父親生病後結束北漂，返鄉接手家中蕉園，她與擔任廚藝老師的胞弟研發青蕉產品，推綠蕉貢丸、蕉粉香腸，改變大眾對香蕉刻板印象。台灣香蕉策略聯盟積極推廣青蕉加工加值利用。

林慧瑜說，17年前她結束北漂，回鄉陪伴父親，「在醫院陪伴不如回到田裡陪伴」，她從抗拒到接手家中香蕉園，推廣友善種植，她觀察，香蕉常遇盛產、滯銷，面臨去化，不論A、B蕉，對農民來說手心手背都是肉，沒人願意看到香蕉低價。

林慧瑜結合有廚藝專長胞弟林政穎開發青蕉多元料理，林慧瑜說，青蕉的營養價值高，存放時間長可以放約半個月。

歷時一年研發，青蕉融入貢丸、香腸、蘿蔔糕，林政穎說，青蕉融入貢丸，吃起來有菱角口感，香腸使用香蕉研究所研發的綠蕉粉，吃起來不油膩，綠蕉粉還能增加黏稠度，口感Q彈。

林政穎說，青蕉沒有味道，透過料理賦予味道，很適合用在甜點、異國料理研發，平日上廚藝課程時，也會推廣青蕉應用，讓更多人認識青蕉好處多多。

香蕉 北漂 味道

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