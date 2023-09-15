澎湖國際燈光藝術節 林投公園展區點亮繽紛色彩

澎湖國際燈光藝術節林投公園展區今天晚間啟動，具湖西在地元素的燈飾點亮園區，繽紛華麗燈光迷人，縣長陳光復邀請民眾親臨現場感受，探索澎湖秋冬風情。

澎湖縣政府舉辦的「2023澎湖國際燈光藝術節」林投公園展區，今晚由陳光復點燈後展開，而馬公國際廣場展區則將在21日晚間開幕，2個展區都將展至11月26日止。

陳光復表示，林投公園早年園區內有猴子、孔雀等許多動物，也是老少民眾踏青休閒的場域，更是校外遠足教學的地點，是許多澎湖人的共同記憶，今年縣府首在園區規劃妝點極具澎湖農漁村特色的燈飾，希望帶動更多來澎湖秋冬旅遊的人潮。

縣府指出，今年國際燈光藝術節有林投公園及國際廣場2個展區，林投公園展區處處充滿在地元素，有湖西牛車輪設計的入口意象、結合林投公園孔雀、猴子等意象的中央木廊道「光之廊」光環境、以湖西鄉代表的風茹寶寶為主題的「澎湖四季采風」，及象徵漁業文化的「漁網織歌」燈區，每晚6時至10時亮燈。