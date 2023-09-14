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解決學校導護人力不足 高市採這2大方案解決

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府今年推出校園導護精進方案，補強學校導護人力，以保障學童就學安全。記者王昭月／攝影
高雄市政府今年推出校園導護精進方案，補強學校導護人力，以保障學童就學安全。記者王昭月／攝影

9月為交通安全月，高雄市政府今年推出校園導護精進方案，包括提高導護志工誤餐費，由原來每天40元高到60元，另補助導護委外人力，補強學校導護人力，以保障學童就學安全。

高市教育局長教育局長謝文斌、交通局長張淑娟今天上午到左營區新上國小擔任「交安大使」，提醒學童過馬路時須注意「停、看、聽」，同時呼籲駕駛人行經校園周邊應減速慢行，養成禮讓行人的好習慣。

謝文斌表示，為落實學童交通安全導護政策，教育局鼓勵各校廣招導護志工，協助校園交通導護工作，教育局會依志願服務法第16條規定，發放志工值勤誤餐費，每學期依學校班級數規模核算崗哨數、上課天數，編列志工誤餐費，將由原先每日40元提高至60元；另新增補助學校聘請上放學各1小時導護委外人力，國中小每校可聘用1名，視學校規模與路口風險程度增列人力。

除推行校園導護精進方案推行，教育局表示，112年度也爭取營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費補助，市府並編列2.5億，至明年預計以2年時間改善148校通學步道。交通局持續在校園周邊路口檢討設置行人保護時相，並於學區廣泛增設交通寧靜區及減速措施。

新上國小原本就有一群「新上兒童交安守護大使」，不定期宣導行人路權。為協助解決交通導護人力，首創「企業護童交通大使」招募，社區企業響應踴躍，校長王彥嵓說，學校善用社會資源，而企業也可以提升企業精神，都是正能量的展現。

教育局 路權 高雄市 慢行 張淑娟

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