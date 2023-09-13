管碧玲、林右昌豋東沙島 海上直擊海巡偉星艦驅離中國大陸漁船

海洋委員會主委管碧玲與內政部長林右昌，這兩天一起登上東沙島，衛冕島上的海巡弟兄姊妹，及國家公園管理處同仁；兩人今早在海上目擊海巡偉星艦驅離4艘中國漁船，管碧玲說：「我和林部長一起在海上給他們加油！捍衛海疆，海巡艦艇隨時責任扛在肩上！」

管碧玲今天在臉書發文表示，海巡弟兄姐妹捍衛海疆，無論航行在遙遠的海域，或駐守在南疆國土，其實都非常辛苦；這兩天，她和林右昌，一起踏上海上明珠東沙島，一起去慰勉島上海巡弟兄姐妹，和國家公園管理處的同仁。

管碧玲說，今天早上巡視海域的時候，她特別通訊，和執行「碧海專案」的「偉星艦」弟兄加油打氣；偉星艦今天早上在東沙島北方13浬處，驅離4艘中國籍的漁船，拒止他們在12浬外。