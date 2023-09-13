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管碧玲、林右昌豋東沙島 海上直擊海巡偉星艦驅離中國大陸漁船

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海洋委員會主委管碧玲（左）與內政部長林右昌（右）一起搭船巡視東沙島周圍海域。圖／翻攝自管碧玲臉書
海洋委員會主委管碧玲（左）與內政部長林右昌（右）一起搭船巡視東沙島周圍海域。圖／翻攝自管碧玲臉書

海洋委員會主委管碧玲內政部林右昌，這兩天一起登上東沙島，衛冕島上的海巡弟兄姊妹，及國家公園管理處同仁；兩人今早在海上目擊海巡偉星艦驅離4艘中國漁船，管碧玲說：「我和林部長一起在海上給他們加油！捍衛海疆，海巡艦艇隨時責任扛在肩上！」

管碧玲今天在臉書發文表示，海巡弟兄姐妹捍衛海疆，無論航行在遙遠的海域，或駐守在南疆國土，其實都非常辛苦；這兩天，她和林右昌，一起踏上海上明珠東沙島，一起去慰勉島上海巡弟兄姐妹，和國家公園管理處的同仁。

管碧玲說，今天早上巡視海域的時候，她特別通訊，和執行「碧海專案」的「偉星艦」弟兄加油打氣；偉星艦今天早上在東沙島北方13浬處，驅離4艘中國籍的漁船，拒止他們在12浬外。

管碧玲表示，遠遠的看到偉星艦同仁的辛苦，她和林右昌一起在海上給他們加油，「捍衛海疆，海巡艦艇隨時責任扛在肩上！」

管碧玲目擊海巡偉星艦驅離4艘中國大陸籍的漁船。圖／翻攝自管碧玲臉書
管碧玲目擊海巡偉星艦驅離4艘中國大陸籍的漁船。圖／翻攝自管碧玲臉書

海巡 東沙島 管碧玲 林右昌 內政部

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