好市多氣泡水出包 高市衛生局確認已無販售

好市多自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，高雄市衛生局今天會同衛福部食藥署聯合派員至好市多高雄店查察，經查架上已無案內產品。衛生局表示，後續將監督回收及銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布，好市多「Kirkland Signature義大利氣泡水」有異物，衛生局表示，該產品進口2520組，全台下架數量1504組，銷售量1016組。

好市多向衛生單位表示，在接獲會員反應後，初步檢視賣場產品有類似狀況即先行停止販售，並依食品安全衛生管理法第7條規定主動通報。受影響的產品批號和有效日期分別為「2024/3/26」、「2024/3/27」。

衛生局指出，依據食安法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。衛生局後續監督回收及銷毀。

好市多食再次出現食安問題，繼先前莓果被檢出A型肝炎病毒污染，接著發生乾酪有致癌物環氧乙烷農藥殘留，今天又發生氣泡水疑似混有塑膠異物狀況。